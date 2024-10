Snímky za sekundu budou držet jako přísaha, slibují vývojáři Stalkera 2

29. 10. 2024 14:17 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Necelý měsíc zbývá do vydání Stalker 2: Heart of Chornobyl a my se po několika odkladech na vlastní kůži přesvědčíme o slastné a opojné radiaci magnum opus ukrajinského studia GSC Game World. Hru už jsme si několikrát zahráli, ale pořád máme v hlavě ten hlásek, který říká: „Těšte se opatrně. Bůh ví, jak to bude s optimalizací.“ Ale právě na ní si studio momentálně sídlící v Praze, dává extrémně záležet.

Vyplývá to z rozhovoru podcastu Radio Times Gaming s technickým producentem hry, Yevhenijem Kulykem. „Udělali jsme spoustu změn na PC a Xboxu – způsob renderování, využívání CPU, hodně jsme pracovali s využitím RAM. Jsme takřka hotovi s celým optimalizačním procesem. Náš cíl je, aby hra konstantně běžela ve stabilních FPS a se stabilním výkonem.“

K tomu jim pomáhá notně upravený Unreal Engine 5.1. „Interně ho nazýváme 5.1. GSC, protože abychom udělali takto velký svět, museli jsme jej upravit, přepsat a vylepšit některé nástroje, které základní Unreal Engine nabízel,“ vysvětluje Kulyk.

Stalkera 2 jsem měl možnost si vyzkoušet na letošním Gamescomu, o rok později než Pavel, a z dojmů je jasný technologický posun. Samozřejmě nevíme, na jakých strojích hra běžela a jak si s ní třeba poradí slabší Xbox Series S. Snad ty 2,5 měsíce navíc vývojáři dostatečně využili. GSC Game World každopádně počítá s velkou podporou modů, a to jak na PC, tak Xboxu, připravují velký balíček nástrojů, který tvůrcům modifikací umožní tvořit od těch nejmenších změn po totální konverze.

Stalker 2: Heart of Chornobyl vyjde 20. listopadu na PC a Xboxu Series X/S.