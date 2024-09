Zážitky z Gamescomu: Báli jsme se v živoucí a děsivé Zóně Stalkera 2

6. 9. 2024 18:00 | Dojmy z hraní | autor: Jakub Malchárek

Hratelné demo a následné interview ke Stalkerovi 2 bylo jednou z mých nejočekávanějších schůzek na letošním Gamescomu. Zajímalo mě, jak si očekávaná hra z černobylské zóny vede hlavně technicky, nakolik odkazuje na původní trilogii a hlavně, jak se vývojáři z GSC Game World potýkají s obrovským tlakem (který umocnil i nedávný odklad) a očekáváními.

Na rovinu: Nový Stalker vypadá a hraje se parádně! První kroky v potemnělé zóně mají neskutečnou atmosféru, hra je zároveň moderní střílečka se vším všudy, pryč je kostrbatá akce a nemotorné ovládání.

Zároveň zřetelně navazuje na odkaz prvního dílu. Nejen příběhově, ale celým konceptem. K cíli můžete jít rovnou za nosem a moc se nikde nezdržovat, ale připravíte se o to, co za mě dělalo původní trilogii tak jedinečnou – o pochmurné scenérie smrtící Zóny, které skrývají nejedno tajemství.

Každá do detailů propracovaná ruina, každá improvizovaná skrýš před radioaktivními emisemi, nic z toho není ve světě zbůhdarma a mnohdy skrývá tady zajímavou zbraň, jinde důležité zásoby. Nenásilným puzením k průzkumu se vlastně zlepšujete. V GSC Game World nikdy nechtěli jít moderní cestou RPG systémů a perků. Místo toho sílíte vybavením, které najdete, kdy mnohdy ty nejsilnější kusy zůstávají zašité mimo prošlapané stezky.

zdroj: GSC Game World

Šlo to vidět i z hratelné ukázky, která jinak byla čistě linéarní. První krůčky v Zóně vedou podél říčního pobřeží skrz gargantuánské zdi, jež jasně ukazují, že tady nemáte co pohledávat. I tak ale cestou narazíte na zrezivělé lodi, dávno opuštěná řídicí střediska, vojenské ubikace. Zvědavci ve Stalkerovi 2 nachodí spoustu kilometrů, protože jim nedá a budou chtít nahlédnout do kdejakého podkroví. A i kdyby odměnou měla být jen štangle salámu, každé deka zásob se hodí!

Do živoucího světa šla obrovská porce práce, jak mi říká šéf oddělení pro 3D animaci, Mykyta Balnov. „Jsme strašně rádi, že můžeme vytvořit obrovský otevřený svět, zároveň to ale byla velká výzva. Spousta lokací je skutečně jedna ku jedné z Černobylu, ale zároveň jsme hodně pracovali na tom, aby v nich byla zábava hrát a měly nějaký designový smysl. Černobylská zóna je velmi blízko Kyjeva, takže jsme podnikli i několik výprav do vyloučené lokality, udělali spoustu fotek, videí a fotogrammetrie,“ vysvětluje.

Volnost v průzkumu Zóny se promítne i do hráčských rozhodnutí. Třeba ke které frakci se přidáte, ale i jaké úkoly splníte. „Můžete ovlivnit ústřední příběh a není to o dobrých ani špatných volbách. Je to o vašich volbách, vašem příběhu. Jediným dohráním nemůžete vidět všechno, všechny konce. Máme stejný začátek a několik konců, prostředek hry může být pro každého hodně odlišný,“ snaží se neprozradit mnoho Balnov.

Východní horor

Překvapilo mě, jak často Stalker 2 zabředne do nefalšovaného survival hororu. Asi největší poklonou tvůrcům je, že se mi povedlo během hraní v jeden moment zděšeně a s kletbou na rtech nadskočit ze židle. A to prosím v plně osvětlené místnosti plné dalších novinářů (není to moment, na který jsem obzvlášť hrdý).

Rozhodl jsem se totiž nahlédnout do batohu, během čehož se hra nepozastaví a nechá vám tak akorát velkou výseč výhledu... ve kterém se zrovna zjevil zneviditelňující se Bloodsucker. Zmetek jeden! Naštěstí zběsilá střelba z mutanta udělala řešeto, přestože většina projektilů nenašla cíl. Výsledek jsem ještě pojistil pomstychtivým výstřelem do mrtvoly a pak už se s rozsvícenou čelovkou a mnohem menší odvahou ponořil do zatuchlých chodeb betonové pevnosti.

Velká část hratelného dema děsivou atmosférou přetékala. Meluzína v rozbořených stěnách, vzdálené vytí zmutovaných psů, anomálie tiše hučící zlovolným nebezpečím. Stalker 2 nebude pro třasořitky.

I nepovinná odbočka do vraku zrezivělé lodi skrývala děsivého obyvatele. Znetvořenou zrůdu, která mi pořádně pocuchala zdraví telekinetickým vrháním okolostojících objektů. Než jsem vůbec našel cestu skrz v bažině zapadlé torzo plavidla, měl jsem povážlivě na mále. Hlavně proto, že mi chvíli trvalo, než jsem zjistil, že za fyzikální anomálií stojí něco, co můžu zabít.

Kromě starých známých mutantů se ale vrátí i některé postavy. Na jednu už jsme ostatně mohli narazit i v nejnovějším traileru. Stalker 2 ale rozhodně má co říct i lidem, kteří předchozí hry nehráli. „Nebudete sami, ale zároveň je to hra o přežití a plánování. Rozhodnout se třeba vylézt na vodárenskou věž, zmapovat okolí, označit si zajímavé oblasti, zvolit správnou výbavu pro správné prostředí. Občas narazíte i na neskriptované události. NPC může třeba narazit na stopy krve a rozhodnout se je prozkoumat, přitom narazí na bandity. Svět bude žít i bez vás, ale ke spoustě situací se můžete přichomýtnout a zásadně je ovlivnit,“ popisuje šéf oddělení 3D animace.

zdroj: GSC Game World

Zóna je nebezpečná a proměnlivá. Kupříkladu radioaktivní emise změní výskyt a typ anomálií a tím třeba i schůdnost některých stezek. K tomu, abyste si bezpečnou cestu našli, pak slouží ikonické šrouby. Když se vrátíte do oblasti, kde jste byli třeba před pěti hodinami, bude jiná. Anomálie budou jiné, mutanti mohou být jiní, rozložení spojeneckých a nepřátelských sil bude jiné. Zóna zkrátka žije, ať už jste u toho, nebo ne.

Z mého rozhovoru s Balnovem čišelo, že pro GSC Game World je Stalker 2 víc než hra. Je to odkaz, který byl poznamenaný válkou na Ukrajině, složitým vývojem i nejedním odkladem. Cílová čára je ale konečně na dohled.

„Těšíme se, až si hráči konečně naši hru zahrají. Dali jsme do ní hodně ze sebe a pro nás, Ukrajince, je velmi důležitá. Je to naše kulturní dědictví, protože chceme, aby lidé po celém světě věděli, že Ukrajina není jenom válka, ale že umíme dělat skvělé věci,“ říká Balnov.

Nasnadě je otázka, kolik teď GSC Game World čeká bezesných nocí, aby hru dodělali a skutečně v listopadu vyšla. „Odložit vydání nebylo jednoduché, ale komunita nás obrovský podporuje. Je to pro nás samozřejmě i velká vášeň, chceme, aby hra byla co nejlepší. Myslím, že nás nějaký extrémní spěch nečeká, jsme v pohodě, i když nás čeká poměrně dost práce, ale proto jsme hru ostatně odložili,“ uzavírá naše setkání šéf animátorů.

zdroj: GSC Game World

Nezbývá než GSC Game World držet palce, protože Stalker 2 vypadá famózně. Vydání je v plánu na 20. listopadu pro PC a Xbox Series X/S.