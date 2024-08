Stalkera už si zahrajete i přímo v černobylské zóně. Trilogie se chystá na Switch

29. 8. 2024 16:00 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Když Stalker: Legends of the Zone Trilogy vyšel znenadání v březnu na současné i minulé generaci konzolí, považoval jsem to za malý zázrak. Hry, které byly vždycky spjaté primárně s PC, jsem si na gamepadu nedokázal moc představit. Když k tomu připočteme technické problémy, bylo o to milejší překvapení, že se port bez kompromisů povedl. A zástupci platforem, na kterých si kultovní dobrodružství v Zóně můžete zahrát, v listopadu rozšíří i Switch.

Ano, slyšíte správně, Stalker: Legends of the Zone Trilogy si v listopadu můžete zahrát i na hybridním handheldu od Nintenda! Do Černobylu se tak můžete vydat i na cestách a třeba si Stalkery i zahrát přímo v zóně havarované jaderné elektrárny.

Trojici her Shadow of Chornobyl, Clear Sky a Call of Prypiat si budete moct pořídit ve výhodném balíčku, nebo každou zvlášť. Verze pro Switch se dočkají gyroskopického ovládání a podpory dotykové obrazovky. Jestli se port povede stejně dobře jako pro velké konzole (asi nemůžeme počítat s 60 FPS, vsadil bych spíše na 30), tak bude pro fanoušky i nováčky skvělým způsobem, jak zažít ikonický příběh atmosférických stříleček.

Konzolovou verzi Legends of the Zone jsem recenzoval a ve výsledném hodnocení si hry odnesly sedmičku. Port Stalkerů je nadmíru funkční, dodnes jde o trojici her, které vynikají fantasticky atmosférickým světem a skvělým zasazením. Jenže čas je neúprosný a tak, jak se podepsal na černobylské Zóně, vryl své drápy i do Stalkera, ve kterém těžkopádná akce soupeří se zastaralými mechanismy.

I tak jde ale o skvělý způsob, jak si můžete osvěžit legendární hry nejen na přenosné konzoli předtím, než 20. listopadu vyjde plnohodnotné pokračování, Stalker 2: Heart of Chornobyl.