Slovanská adventura Reka dostává demo a vyjde během léta

10. 6. 2024 17:00 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Každý máme v tom obrovském množství her své favority, ať už jsou to ty nejprofláklejší značky, nebo neznámé malé indie hry. Já se samozřejmě těším na Kingdom Come: Deliverance 2, Grand Theft Auto VI a mnoho dalších, ale mezi těmi všemi velikány mám i spoustu malých projektů, mezi kterými v mých očekáváních vévodí Reka.

Reka je kouzelná slovanská adventura, kterou jsem si poprvé vyzkoušel loni na Gamescomu. Udělá z vás mladou čarodějku, která se učí divy se surovinami, které poskytuje samotná příroda.

A k tomu tu máte vlastní chaloupku posazenou na spodní polovině slepice, kterou si postupně rozšiřujete, zabydlujete a která vás díky kuřím nohám může všude doprovázet krásnými lesy.

Prostě skvělý, originální nápad, jakého je v dnešní době schopná snad jen nezávislá scéna. Všichni si teď můžete Reku vyzkoušet v demoverzi na Steamu a třeba si ji stejně jako já zařadíte k těm nejočekávanějším hrám. No a v takovém případě se nášupu dočkáte už letos v srpnu, byť zatím pouze v předběžném přístupu na Steamu.