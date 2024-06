Aloy z kostiček se v LEGO Horizon Adventures podívá vedle PS5 a PC i na Switch

8. 6. 2024 11:26 | Novinky | autor: Adam Homola

Tak byly spekulace zase jednou pravdivé, neboť Summer Game Fest potvrdil, že spolupráce LEGO a Sony, respektive Horizon, u hezkého Tallnecka opravdu nekončí. Dostali jsme totiž oznámení a hezký trailer na LEGO Horizon Adventures, které navíc vyjde už letos na Vánoce.

Na vývoji LEGO Horizon Adventures spolupracovaly Guerrilla a Studio Gobo a bude k dispozici nepřekvapivě na PlayStation 5, dnes už taktéž nepřekvapivě na PC a nově docela překvapivě i na Nintendo Switch, jak bylo dnes oznámeno na Summer Game Festu. Sony to tak očividně se svojí multiplatformní budoucností myslí smrtelně vážně, což v kontextu současného Switche už tak zajímavé není, ale s jeho blížícím se nástupcem? To bude teprve jízda.

LEGO Horizon Adventures přetváří slavnou sérii akčních adventur Horizon od Guerrilla v odlehčeném a hravém prostředí. Hráči povedou ikonickou Aloy živoucí krajinou obydlenou stroji podobnými dinosaurům. Aloy, vychovávaná drsným lovcem Rostem, se vydává odhalit svůj skutečný původ a osud. Jak už ale trailer napovídá, tentokrát to nejspíš nebude tak osudové a vážné jako v Zero Dawn či Forbidden West, ale půjde především o arkádovou poťouchlou zábavu s podivným zaměřením na hot dogy?

LEGO Horizon Adventures nabídne jak sólový, tak kooperativní režim a vyblbnout se budete moct i kreativně – tvůrci vás totiž nechají postavit a upravit vesnici Mother’s Heart, kde budete moct mít takový svůj malý LEGO koutek připomínající skoro až zábavní park. Nemluvě o svérázných oblečcích, kterými trailer taky nešetří. Inu, čeká nás velice odlišná Aloy, ale to neznamená, že by snad vypadala nezábavně. Naopak! A čas do dalšího zatím neoznámeného, ale jistě nevyhnutelného plnohodnotného dílu to zkrátí.