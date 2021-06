Slepý samuraj seká stroje v sci-fi japonské plošinovce Blind Fate: Edo no Yami

18. 6. 2021 17:00 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Akční plošinovka Blind Fate: Edo no Yami prozkoumá, jak by vypadalo sci-fi Japonsko v období Edo, tedy před několika stovkami let. No, moc přívětivá země by to tedy nebyla. Vyrazit si sem na vytouženou dovolenou by vás nestálo jen několik výplat, ale pravděpodobně i krk, jelikož se mezi neony osvícenými činžáky potulují robotické verze monster z japonského folklóru.

Ani vy sami nejste úplně normální člověk. Jste slepý, kyberneticky vylepšený samuraj vraždící ve jménu šógunátu Tokugawa. Slepota by za běžných okolností byla obrovskou slabostí, ale vám byly dány do vínku mnohé systémy od projekce okolí přímo do vaší mysli po různé senzory, které vám pomohou odhalit jednak slabiny nepřátel, ale také případné nepřesnosti v projekci.

Máte totiž zastaralá data a ne vše, co vidíte, je skutečné. Názornou ukázku této lapálie můžete vidět ve videu výše, kde samuraj zdánlivě pobíhá po rušné, mnohaproudé dálnici, ale auta ani samotná silnice zjevně nejsou skutečné a můžete jimi s klidem proběhnout.

Zní to jako velmi zajímavý koncept, ale hra samotná místy vypadá hodně nedodělaně. Zejména animace představené na nových záběrech z hraní by potřebovaly přeleštit, ale od toho je ve spodku obrazovky varování, že jde o záběry z pre-alfa verze, tedy něčeho, co má do hotové hry ještě daleko. Je to ale matoucí, protože hra má podle Steamu, své jediné platformy, vyjít letos.

Snad se tvůrcům podaří Blind Fate: Edo no Yami vyšperkovat do co nejlepší podoby a hratelnosti dřív, než hru pošlou mezi čekající hráče, ať už se tak stane letos, nebo třeba s nějakým odkladem později.