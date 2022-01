Sledujte záběry z hraní zrušené akce Star Wars 1313

27. 1. 2022 14:50 | Novinky | autor: Pavel Makal

Herní adaptace Hvězdných válek by v příštích letech měly prožít dlouho očekávanou renesanci, nám se ale z paměti stále ještě nevytratila řada zrušených projektů, které měly v minulosti toto univerzum obohatit. Za zmínku stojí plány na hru od (nyní již taktéž zrušeného) studia Visceral Games, na níž pracovala Amy Hennig, ale třeba také Star Wars 1313.

Vývoj druhé jmenované byl ukončen už v roce 2013, nyní se ale na internetu objevily dosud nezveřejněné záběry z hraní. Ve hře jste se měli postavit do role neznámého lovce odměn, který by zkraje hry byl zabit nechvalně proslulým Bobou Fettem. Právě jeho byste následně ovládali po zbytek příběhu, který se měl odehrávat v podsvětí planety Coruscant.

Ústředním motivem příběhu mělo být rozkrývání zločinné konspirace, hra samotná byla akční adventura viděná z pohledu třetí osoby. Jakkoli jsou záběry zjevně z velmi rané verze hry, můžete si udělat docela dobrou představu o tom, kam vývojáři z LucasArts mířili. Dobová preview slibovala širokou škálu exotických zbraní a vybavení a je rozhodně škoda, že projekt nakonec skončil v propadlišti dějin.

Jak už ale bylo řečeno na začátku, Star Wars po letech odříkání zase začínají do her pořádně šlapat. Respawn chystá kromě pokračování Star Wars Jedi: Fallen Order ještě novou FPS a tahovou strategii ve spolupráci s bývalými vývojáři z Firaxisu, v Quantic Dreamu vzniká Star Wars: Eclipse a v Ubisoftu zas akce v otevřeném světě. Nesmíme navíc zapomínat ani na to, že letos v dubnu dorazí Lego Star Wars: The Skywalker Saga. Předaleká galaxie tedy znovu doširoka otevírá svou náruč.