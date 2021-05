Sledujte informacemi nabitý dokument o sérii Dishonored

14. 5. 2021 15:20 | Novinky | autor: Pavel Makal

Studio Arkane má na svém kontě celou řadu oceňovaných her, ať už jde o stařičký Arx Fatalis, skvělý akční Dark Messiah of Might and Magic, nebo reboot Prey z roku 2017. Vývojáři momentálně pilně pracují na (odloženém) Deathloopu pro PlayStation 5, patrně největší otisk do srdcí hráčů ale udělali díky svojí třídílné sérii Dishonored.

Právě o ní vznikl nový dokument kanálu Noclip, který se již pátým rokem zabývá hloubkovými rozbory slavných herních značek. Stojí za ním Danny O'Dwyer, bývalý novinář z Gamespotu, který v roce 2016 opustil své místo a založil projekt, který na Patreonu podporuje už přes šest tisíc subscriberů.

Na dokument o Dishonored se jako tradičně můžete podívat i bez toho, abyste autorům přispěli, je zcela zdarma k dispozici na YouTube. Dozvíte se v něm celou řadu detailů o tom, jak vůbec vznikl koncept Dishonored, jakým způsobem se rodil herní design i návrh světa a objevíte i celou řadu podrobností o ikonických lokacích série.

Autoři dokumentu slibují, že se již brzy podobným způsobem podělí o detaily týkající se Prey z roku 2017 a v přípravě je celá řada dalších videí. Co se budoucnosti značky Dishonored týče, po menším spin-offu s podtitulem Death of the Outsider z podzimu 2017 si série dává pauzu, v tuto chvíli není jisté, zda se k ní Arkane ještě vrátí. Některé její prvky jsou ale zcela jasně patrné v již zmíněném chystaném Deathloopu.