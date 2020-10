Sledujte explozivní launch trailer Call of Duty: Black Ops Cold War

27. 10. 2020 16:40 | Novinky | autor: Pavel Makal

Call of Duty: Black Ops Cold War vychází sice až 13. listopadu, už nyní si pro nás vývojáři z Treyarchu ale připravili launch trailer, který nás má především namlsat na příběhovou kampaň. Ta přímo navazuje na události prvních Black Ops, potkáme se v ní s řadou starých známých a chybět nebudou ani skutečné historické osobnosti.

Příběh nás zavede do 80. let minulého století, kdy se studená válka v zákulisí začíná pořádně oteplovat. Jako obvykle nás kampaň protáhne celou řadou exotických lokací. O výbuchy a patetické monology zjevně nebude nouze, ale to už je součástí kouzla značky.

Trailer doprovází cover skladby Blue Monday od New Order, která v posledních letech v populární kultuře prožila neskutečnou renesanci a jako by ztělesňovala 80. léta. Jsem zvědav, kdy se tvůrcům přejí, protože i jako fanoušek písničky už mám těch rozličných verzí plné zuby.

Hra vyjde na současné i budoucí generaci konzolí, kromě příběhové kampaně nabídne i přepracovaný multiplayer, zombie mód a populární battle royale režim Warzone. V multiplayerové betě jsme v redakci strávili slušné penzum času, naše dojmy si můžete přečíst zde.