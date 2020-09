Call of Duty: Black Ops Cold War ukazuje totálně přestřelenou úvodní misi

17. 9. 2020 1:21 | Novinky | autor: Václav Pecháček

Jsem si vědom toho, že série Call of Duty nikdy nebyla zrovna vzorem realistického zpracování válečné vřavy, ale nad totálním chaosem, v nějž se zvrhla ukázka první mise nového dílu na PlayStation 5 Showcase, se i tak musím pousmát. Ne že by to vypadalo špatně, ale akce „tajných agentů“ CIA spíš než špionážní thriller připomíná Rychle a zběsile.

Do kampaně Black Ops Cold War se vracejí staří známí, konkrétně Frank Woods a Alex Mason, kterým dělá společnost nováček Russell Adler. Všichni tři zabijáci se vypravili do Turecka, aby tam odpravili takového či onakého teroristu, který, pro zdůraznění vlastní zápornosti, chladnokrevně odpráskne svoje vlastní muže. Pak stačí jedna ne úplně přesná střela z odstřelovačky… a rozpoutá se peklo.

zdroj: Activision

Rozhodně to vypadá působivě, co říkáte? V momentě, kdy našim hrdinům přičísne pěšinku utržená vrtule nákladního letadla, jsem se doopravdy docela lekl. Ale ani tak mi nemohla uniknout podivná skutečnost, že malé autíčko na dálkové ovládání, které CIA ověsila bombami, dokázalo na svých titěrných kolečkách poháněných stejně drobným motorkem předehnat všechna možná auta a navrch ještě rozjíždějící se letoun.

Dobře, dobře, přestanu nad tím přemýšlet a místo toho budu našim hrdinům držet palce, aby se jim podařilo odvrátit nukleární apokalypsu, protože přesně ta na začátku 80. let světu hrozí. Za nitky nějakým způsobem tahá tajemný agent Perseus, a to by bylo, aby ho Mason s Woodsem nevypátrali.

Pátrání začne 13. listopadu a hra vyjde na staré i nové generaci konzolí. Kromě kampaně si v Cold War užijete samozřejmě i multiplayer a také pro vývojáře z Treyarchu typický zombie mód.