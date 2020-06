Slavný Crash Bandicoot se skutečně vrací ve čtvrtém dobrodružství plném změn

23. 6. 2020 13:25 | autor: Patrik Hajda

Po únicích a nápadném naznačování jsme se konečně dočkali oficiálního odhalení plnohodnotného pokračování plošinovkové série Crash Bandicoot. Tedy ani žádný další remake jako v případě tři roky starého Crash Bandicoot N. Sane Trilogy, ani závodní spin-off, ale regulérní čtyřka, která celou sérii posune na novou úroveň.

Crash Bandicoot 4: It’s About Time nasazuje nové umělecké směřování série a popouští uzdu tvůrčí fantazii. Jak Crash, tak jeho společnice Coco budou nadále skákat po úrovních jako pominutí a dělat piruety u každé krabice plné jablek, ale aby se vypořádali s novými nástrahami záporáků Neo Cortexe a Dr. N. Tropyho, naučili se novým kouskům.

Za doprovodu ikonické masky budete běhat po stěnách, po objevení jedné ze čtyř kvantových masek se dokonce naučíte úplně ohýbat pravidla gravitace a běhat po stropech, případně si vypomůžete zpomalením času třeba při klouzání po větvích.

Tvůrci ze studia Toys for Bob, kteří mají na triku výborný remake Spyro Reignited Trilogy, jsou si vědomí, že by nový Crash mohl být až příliš vzdálený tomu, na co jsou zvyklí fanoušci původních dílů. Proto se rozhodli do hry zakomponovat retro mód s oldschoolovým, náročnějším platformingem. Znamená to, že v základu půjde o trochu přístupnější, ale stále prý dost náročnou hru.

Crash Bandicoot 4: It’s About Time dostal kromě energického traileru a pěkných obrázků rovnou i datum vydání, které připadá na 2. října letošního roku. Zklamu ale všechny majitele počítačů a Switchů, protože o těchto platformách nepadla jediná zmínka. Crash se zatím chystá jen na PlayStation 4 a Xbox One.