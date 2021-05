Slavná skyrimová babča se dočkala zvěčnění v The Elder Scrolls V

5. 5. 2021 14:56 | Novinky | autor: Jiří Svák

Shirley Curry, známá také jednoduše jako skyrimová babička, je 85letá streamerka, která našla zalíbení v komentovaném hraní Skyrimu. Její styl se vskutku vymyká obvyklé youtuberské produkci, neboť Shirley nikam nespěchá, dění ve hře popisuje klidným babičkovským hlasem a své diváky oslovuje jako vnoučata. Meditativní gameplay jí vynesl téměř milion sledujících na YouTube i nebývalý zájem komunity.

Vrcholem je jistě fakt, že Shirley se objeví v připravovaném díle The Elder Scrolls VI. Skyrimová babička po oznámení Bethesdy, že šestý díl uvidíme nejdříve až za několik let, totiž vyjádřila obavy, zda vzhledem ke svému pokročilému věku bude vůbec mít možnost si nové TES zahrát. Dojatá komunita proto nelenila, sepsala petici a přesvědčila vývojáře, aby Shirley na její počest zpracovali v The Elder Scrolls VI jako NPC. Streamerka se dokonce osobně setkala s Toddem Howardem. Příběh jako z pohádky.

Potkat skyrimovou babičku ve hře ale bude možné i dříve. Před pár dny totiž vyšel mod pro Skyrim Special Edition, který Shirley přidává do hry jako followera. A nejde o nějakou narychlo spíchnutou modifikaci – Shirley Curry s tvůrci přímo spolupracovala a postavu osobně nadabovala, takže fanoušci mohou ve hře slyšet její uklidňující hlas. Mod najdete na NexusMods (PC) nebo na Bethesda.net (Xbox), případně můžete zavítat na kanál Shirley Curry, která se v novém gameplayi rozhodla ukázat, jak ve hře vypadá a zní.