Skywind se chlubí dalšími pokroky, modifikace ale potřebuje vaši pomoc

25. 6. 2021 11:26 | Novinky | autor: Pavel Makal

Bethesda sice na letošní E3 konečně ukázala Starfield, znamená to však mimo jiné i to, že šestý díl série The Elder Scrolls je pořád v nedohlednu. Samozřejmě se můžeme utěšovat tím, že Skyrim určitě dostane podporu PS5 a Xboxu Series X/S (a jestli ne, je s vesmírem něco velmi v nepořádku), ale po těch skoro deseti letech už se tohle severské dobrodrůžo přeci jen poněkud ohrálo.

Potřebnou dávku Elder Scrolls do našich životů nicméně už několik let plánují přinést autoři modifikace Skywind, která má do enginu dosud posledního dílu fantasy ságy přenést ten třetí – Morrowind. Ještě ale nebouchejte šampaňské, protože vývoj zjevně zdaleka není u konce.

Autoři se nyní pochlubili skoro dvanáctiminutovým videem, v němž představují dosažené pokroky. Asi nejúctyhodnějším počinem je finální podoba města Vivec, metropole provincie Vvardenfell, jejíž ulice se nyní hemží obyvateli a pamětníci původní verze pro PC a Xbox si mohou její specifickou atmosféru vychutnat v podstatně detailnějším provedení.

Autoři také zvládli dokončit stovky dungeonů rozesetých po celé provincii a nahrát přes 35 tisíc řádek dialogů. Ambiciózní modifikace ale spolyká ještě spoustu další práce a v celé řadě aspektů, jako je 3D modelování nebo dabing, potřebuje pomoci. Ruku k dílu můžete přidat i vy. Pokud nemáte konkrétní vývojářské dovednosti, můžete pomoci třeba QA testováním. Stačí se autorům ozvat skrz tento odkaz.

Momentálně není jisté, kdy Skywind v plné kráse vyjde, pořád je ale docela pravděpodobné, že to jeho tvůrci stihnou ještě před plnohodnotným šestým dílem.