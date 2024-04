Skybound chystá AAA hru podle komiksu Invincible

17. 4. 2024 8:30 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Vydavatelství Skybound Entertainment hodlá vytvořit hru na motivy populární komiksové série a animovaného seriálu Invincible (česky Neporazitelný). Na její finanční podporu spustilo crowdfundingovou kampaň, která nicméně není úplně typickou kampaní s odměnami, na kterou můžete být zvyklí třeba z Kickstarteru nebo z tuzemského Startovače a Hithitu.

Skybound se totiž rozhodl využít investiční platformu Republic, kde neposíláte peníze na vznik konkrétního produktu, nýbrž investujete přímo do společnosti. Minimální investice činí 100 dolarů, aby se kampaň dala považovat za úspěšnou, žádali tvůrci alespoň 50 tisíc dolarů. V době psaní článku už vybrali 451 tisíc dolarů a maximálně mohou do kasičky nastřádat až 5 milionů, přičemž do konce investičního kola zbývají ještě necelé dva týdny.

„Většina crowdfundingových kampaní se týká nezávislých her, investoři mají jen málokdy příležitost proniknout mezi AAA herní vydavatele,“ uvádí popisek celé kampaně. „V minulosti jsme vybrali 18 milionů dolarů od investorů a fanoušků prostřednictvím Republic/Seedrs a teď vás zveme, abyste se k nám připojili znovu. Co na to říkáte – střeva, krev a potenciální investorský věhlas?“ Pokud vás tahle nabídka láká, můžete si pročíst 14stránkovou smlouvu, namísto investičních tipů se ale pojďme věnovat samotné slibované hře.

Tu má mít na svědomí interní tým Skybound o více než 30 lidech složený z bývalých zaměstnanců EA, Blizzardu, Epic Games či AMZ Games, a to pod dohledem samotného autora seriálu a spoluautora původního komiksu Invincible, Roberta Kirkmana. Studio vede dvojice Chris Paulson (ex Activision Blizzard) a Patrick Gilmore z Amazon Games.

„Skybound vyvíjí vysokoprodukční, vysokooktanovou krvavou lázeň, která je všechno, jen ne indie,“ pokračuje popis. „Pokud sledujete seriál, víte přesně, co od této hry můžete čekat: Tuny akce, skvělý herní design, postavy a samozřejmě zdravou dávku krve.“

Popisek dále naznačuje, že půjde o hru jako službu, kdy zmiňuje online multiplayer a dlouhodobou podporu ve formě nového obsahu. Invincible má být navíc první z mnoha her, které chtějí Skybound vytvořit podle svých značek, mezi které spadá mimo jiné třeba i The Walking Dead.

Seriál Invincible se na streamovací službu Amazon Prime vrátí se svou třetí řadou, již smazaný popisek investiční kampaně nicméně zmiňoval i připravovanou čtvrtou a pátou. Co se z hry na jeho motivy nakonec vyklube, je zatím ve hvězdách.