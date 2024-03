Herní adaptace komiksu Thorgal hodlá „sesadit Zaklínače 4 z trůnu“

12. 3. 2024 12:00 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Pokud vám nic neříká slovo Thorgal, pak vězte, že patří dodnes aktivnímu komiksu z roku 1977, za nímž stojí dvojice Jean Van Hamme (belgický spisovatel) a Grzegorz Rosiński (polský ilustrátor).

Vše se točí okolo titulního Vikinga Thorgala Aegirssona, který putuje krajinou, potkává nejrůznější postavy a vypořádává se s nebezpečím. A přestože je komiks nesmírně populární, když byl přeložený do 18 jazyků a prodal přes 20 milionů výtisků, na herní scéně je prakticky neznámý.

zdroj: Mighty Koi

V roce 2002 se dočkal klasické adventury Thorgal: Curse of Atlantis, a to je tak vše. Časem se to ale změní, jelikož polské studio Mighty Koi oznamuje novou videohru s prostým názvem Thorgal, a jedním až příliš ambiciózním výrokem – tvůrci jsou na misi sesadit z trůnu čtvrtého Zaklínače (který má do svého vzniku ještě daleko a kdo ví, zda na tom trůnu vůbec bude někdy sedět…).

Hra zatím nemá datum vydání, ale chystá se na počítače, PlayStation 5 a Xbox Series. Běží na Unreal Enginu 5 a tvůrci se dušují, kterak při vývoji používají nejmodernější technologie včetně umělé inteligence.

O hře jako takové víme jen to, že půjde o adventuru s RPG prvky, která bude přímo vycházet z komiksů, bude ctít jejich kánon a potkáte tak samé známé postavy. Velkohubé prohlášení je podpořené prvním filmečkem (ke zhlédnutí výše) a koncept arty, takže na pořádné představení hry si ještě musíme počkat.

Každopádně to vypadá na nemalé sousto pro velice mladé studio. Mighty Koi vzniklo teprve v roce 2022, ale už teď ho tvoří přes 100 zaměstnanců, kteří přišli z týmů jako FromSoftware, Konami, Wargaming, CD Projekt a Ubisoft.

Nejambicióznější na tom všem je, že kromě Thorgalu, který chce konkurovat čtvrtému Zaklínači, studio pracuje ještě na hře The Night Wanderer podle knižní série Pán ledové zahrady. V tomto případě půjde o soulsovku s techno-Vikingy. No, snad aspoň jedna z těch her bude stát opravdu za to.