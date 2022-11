Skvělé Songs of Conquest dostávají významný update

22. 11. 2022 17:14 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Duchovní pokračování legendární tahové strategie Heroes of Might and Magic 3, Songs of Conquest, dostává hutný update, který hru rozšiřuje o dlouho očekávaný generátor náhodných map. Jde o komunitou druhý nejžádanější prvek hned po více hratelných frakcích.

Pixelartová tahová strategie od doby, kdy jsme psali dojmy z hraní, dostala takových patchů hned několik. Před měsícem například do hry přibyl mód Battlegrounds, ve kterém se nemusíte zaobírat mikromanagementem hrdinů a budováním měst, ale s vybranou armádou jdete rovnou do boje. Změn doznal už dříve také multiplayer, ve kterém už fungují simultánní tahy.

Generátorem náhodných map ale změny v aktuálním updatu nekončí. Pár bodů IQ navíc dostala umělá inteligence, přehledněji se orientuje v rozhraní měst, hra byla přeložená do japonštiny a v neposlední řadě byly upraveny ceny a statistiky téměř všech jednotek. To znamená, že zanikly některé prověřené taktiky a kombinace potvor a vojáků a otevírá to brány novým taktickým experimentům.

Vývojáři z Lavapotion do konce roku slibují ještě jeden patch, který by měl přinést více rysů a schopností jednotek a úpravu kouzel. V příštím roce pak mají Švédové v plánu do hry přidat achievementy, setová vybavení, příběhové kampaně za zbylé dvě frakce, více map a také lepší systém obléhání.

zdroj: vlastní video redakce

Kromě už existujících čtyř frakcí Barya, Loth, Arleon a Rana se ale nového hratelného hradu asi jen tak nedočkáme. Podle vývojářů jsou sice nové frakce velmi žádané a rádi by jich přidali více, ale zároveň jsou také časově velmi náročné na produkci a nevědí, jestli na ně zbyde v předběžném přístupu čas.

Songs of Conquest by se plnohodnotného vydání měly dočkat během příštího roku.