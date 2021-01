Skvěle hodnocená Ratropolis se inspiruje ve Slay the Spire a Kingdom

20. 1. 2021 12:14 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Brilantní karetní deckbuilding Slay the Spire dal vzniknout už mnoha neméně skvělým, možná dokonce i lepším hrám, zato výborný tower defense Kingdom zas tolik nástupců nemá. Z obou těchto her se ovšem rozhodlo těžit studio Cassel Games, které o Vánocích vydalo roztomilou a překvapivě zajímavou hru Ratropolis.

Proč o ní píšeme až po měsíci? Protože si tvůrci vybrali opravdu špatné datum pro vydání a jednoduše jsme si jí nevšimli. Ani „kolegové“ z Rock, Paper, Shotgun o ní až do včerejška neměli ponětí, ale všimli si jí a my jí díky nim také věnujeme pár řádků. Jestli vás totiž baví Slay the Spire a/nebo Kingdom, mohla by vás Ratropolis připravit o spoustu hodin volného času.

Koncepty obou zmíněných her jsou zde zastoupené v celé své kráse, ale teprve jejich spojení působí skutečně svěže. Klasické hraní karet je zde okořeněné faktem, že nejde o tahovku, ale realtime strategii. Postupně budovaným balíčkem proto projíždíte v docela jiném tempu a s pomocí jednotlivých karet neútočíte na monstra přímo, ale sázíte na 2D základnu obranné zdi, pasti, útočná zařízení, vyděláváte peníze a další.

I tady si pořizujete nové karty, zbavujete se nechtěných a ty zbylé vylepšujete. Na výběr je víc než 500 unikátních karet, budete řešit stovku náhodných událostí, vaši strategii ovlivní jeden ze šesti vybraných vůdců, a pokud se vám podaří přežít hordy nepřátel až do konce, spatříte jedno ze šesti možných vyústění příběhu. A navíc hrajete za roztomilé myšky!

Vypadá to vážně skvěle a soudě dle uživatelských hodnocení na Steamu je opravdu o co stát. Ratropolis už nasbírala přes 3 000 recenzí, z nichž 88 % je kladných. S cenovkou 15 eur asi není moc co řešit, pokud vám směsice těchto dvou her není vyloženě cizí. Já už mám koupeno, staženo a teď už jen najít čas…