Skull and Bones ještě neztroskotalo: Ubisoft stále věří své AAAA lodi

Pamatujete ještě na vůbec první AAAA hru v historii Skull and Bones? Ano, pirátská hra jako služba po roce provozu stále žije a co víc, do druhého roku existence vyplouvá se spoustou změn a nového obsahu. A ne, naloďování ve hře pořád není (trailer výše).

Žerty o čtyřáčkové hře stranou, jestli se Ubisoftu něco vážně daří, tak krom hezkých světů se taky dlouhodobě stará o své online tituly, když mu sypou peníze. Příkladem budiž Rainbow Six Siege. Na opačném spektru hry jak služby, která majitelům radost dlouho nedělala, je pak loni zrušený XDefiant.

Ať už Skull and Bones stály, kolik chtěly, zjevně si svou existenci a provoz v rámci vydavatelství zatím zvládají ospravedlňovat. Kdo ví, třeba za nějaký ten rok bude pirátské dobrodružství podobně populární jako taktická střílečka výše.

Skull and Bones jsou navíc druhý případ po sobě, kdy mrzká čísla na Steamu nemusí o celkové popularitě hry nic vypovídat. Například Assassin's Creed Shadows během svého vrcholu během prvního víkendu po vydání napočítal skoro 65 tisíc hráčů a teď už k němu na platformě od Valve usedá jen něco přes 7 tisíc lidí najednou.

Ze statistik na Steamu a diskuzí na internetu by se mohlo zdát, že nové Assassin's Creed moc úspěšné není, přitom bylo tři týdny po sobě nejprodávanější hrou ve Spojených státech a celkově jde o druhý nejprodávanější letošní titul hned po megaúspěšném Monster Hunter Wilds.

Stejně tak by se z čísel na Steamu mohlo zdát, že se dvěma až čtyřmi STOVKAMI současně hrajících lidí by bylo záhodné martyrium Skull and Bones spíše ukončit než natahovat o další rok, ale jen Ubisoft sám ví, kolik lidí se na širé moře vydává přes Ubisoft Connect a kolik na konzolích. Zřejmě dostatek, aby nachystal celý nový rok obsahu a sezóny.

Pokud tedy pirátskou onlinovkou neopovrhujete a třeba byste se k ní chtěli vrátit, čeká vás letos nový PvP režim, vyšší úroveň nepřátel, nové obtížné zóny (čili rozmanitější endgame), s čímž se pojí možnost dále vylepšovat předměty za jejich běžnou vzácnost, čímž se odemknou silné modifikátory.

Je nutné podotknout, že při přechodu mezi prvním a druhým rokem dojde k resetu některých prvků, jako jsou třeba továrny, upgrady kormidla a Pieces of Eight. Na druhé straně teď můžete Indický oceán brázdit v novém druhu lodi – škuneru. Samozřejmě nechybí časově omezené eventy a množství nových kosmetických předmětů, balancu a oprav bugů.

Dáte znovu (či poprvé) Skull and Bones šanci, nebo je pro vás tenhle koráb definitivně na dně moře?