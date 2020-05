Simulátor života Paralives kraluje Patreonu. Sesadí The Sims?

Na sérii The Sims jsem vyrostla spolu s miliony dalších hráčů. Celá značka během 20 let prodala přes 200 milionů kopií a na poli simulátorů života se dlouho neobjevil žádný skutečný vyzyvatel. Toho by Simíci mohli najít v projektu Paralives, který je komunitně financovaný skrze Patreon. Myšlenka hráče zřejmě nadchla, protože na jeho podporu posílají o 250 tisíc korun víc než před týdnem, a tým se tak během krátké doby mohl rozšířit o dalšího zaměstnance.