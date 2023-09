Simulace boxu Undisputed láká na propracovanou kariéru

19. 9. 2023 11:30 | Novinky | autor: Ondřej Partl

Vzhledem k tomu, že EA svou sérii Fight Night opustila už v roce 2011, to příznivci boxu ve světě digitálních her nemají lehké. Na trhu dodnes chybí pořádná moderní simulace, která by dokázala královský bojový sport věrně zpracovat. Pomyslnou pochodeň naděje drží akorát tvůrci ze studia Steel City Interactive se svým Undisputed (bývalé eSports Boxing Club), které se na podzim rozroste o bohatý kariérní režim.

Nejspíš největšího rozšíření se (již dostupný) předběžný přístup hry dočká s příchodem očekávaného módu, který vám umožní vytvořit si svého vlastního bijce, s nímž se vydáte na cestu za titulem a slávou. Možnosti úprav mají být rozsáhlé a kromě pohlaví, účesu či těla si půjde vybrat z přehršle různého oblečení i bojových stylů.

Jakmile budete se svými volbami spokojení, vyrazíte se konečně prát do ringu. V něm ale nebudete příliš úspěšní, pokud se vyhnete poctivému tréninku v kempech. Ty nabízí prostor pro zlepšení statistik, ale zároveň určí strategii pro nadcházející zápasy.

V tomto sportu nicméně nejde jenom o samotného boxera, nýbrž i o jeho tým. Proto si složíte svůj vlastní: Vyberete si kouče, cutmana i manažera, kteří vám pomohou se získáváním věhlasu, peněz i zkušeností. Konečné slovo ale nakonec stejně máte vy, sami se tudíž musíte rozhodnout, s kým se utkáte a komu se raději vyhnete. Pověst máte přeci jenom pouze jednu.

Tvůrci všeobecně lákají hlavně na velkou volnost a svobodnou volbu vlastních kariérních cílů. Budete mít zálusk na všechny možné pásy, nebo se radši stanete populárními boxery s armádou věrných fanoušků? Nebo snad oboje naráz? Ať už to ale bude jakkoli, dynamický systém rad trenérů se v ringu postará o to, abyste vždy měli pomyslnou pomocnou ruku.

Nová aktualizace rozšíří už tak zajímavý základ, který nabízí přes 50 licencovaných zápasníků, 14 unikátních arén, více než 60 druhů úderů, propracovanou práci nohou nebo profesionální komentář od Todda Grishama a Johnnyho Nelsona.

Undisputed je prozatím dostupné pouze v rámci předběžného přístupu na Steamu. Plná verze vyjde i na konzole, konkrétně na PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S a Xbox One.