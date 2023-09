Trailer na UFC 5 přináší spoustu slibů… a zklamání v podobě gameplaye

19. 9. 2023 8:30 | Novinky | autor: Aleš Smutný

Konečně se dočkáme nového UFC od Electronic Arts. Od vydání čtyřky uplynuly tři roky a nový díl slibuje spoustu novinek v čele s nově použitým Frostbite enginem. A hned na začátku musím říct, že použití Frostbitu na videu znát je, ale během samotných záběrů z hraní byste mě museli dlouho přesvědčovat, že se nedívám na ukázku z tři roky staré verze – která už sama ve své době nevypadala úplně k světu.

Zatímco DC Cormier vám ve videu vysvětlí, jak je vše ještě realističtější a během bizarní chvilky také to, že kopy na holeň a lýtko přední nohy jsou nebezpečnější, než by se mohlo zdát. Tuhle poučku potřeboval McGregor už před lety a kde jsi byl tou dobou, Danieli?

Tvůrci chválí Frostbite a to, že v něm bojovníci vypadají zase o trochu blíž své reálné předloze. Nu, to jsme už viděli v rámci představení coveru hry, a i když v mnoha případech během okamžiku poznáte, o koho jde, zrovna třeba Valentina Shevchenko si moc podobná není. Což je o to více paradoxní, že zde figuruje v roli NPC postavy, která vás bude provázet kariérou. Při tolika motion capture a práci s Frostbitem prostě budete očekávat takřka fotorealistickou podobu a ne uncanny valley a podivné rysy, které reálná bojovnice zkrátka nemá.

Pokud řeším podobu bojovníků, Burnse, Jonese, Oliveiru poznáte hned, naopak Makhachev vypadá jako interní vtípek na účet stejně vypadajících dagestánských zápasníků, Gaethje si je podobný jen v sekvenci, kde autoři ukazují, jak moc realisticky budou vypadat podlitiny a natržená kůže během boje, a takový Volkanovski a dokonce i retro McGregor z časů pérové váhy jsou prostě výsměch technologiím roku 2023.

To vše bych ale přešel, kdyby hra samotná vypadala v chodu… dobře. Jenže tady je prostě kámen úrazu. Pohyby bojovníků v kleci jsou robotické a trhané, občas připomínají marionety a chybí tu byť jen zdání plynulosti.

Chápu, že je obtížné simulovat boj v postoji i na zemi a pohyb čtyř končetin a hlavy, ale proboha, v tomhle ohledu působilo líp jak stařičké UFC Undisputed 3, tak EA Sports UFC 2. Navíc se vrací neduhy předchozího dílu. Tím prvním jsou reakce bojovníků na zásah, které působí nepřirozeně a především zpožděně. A když se vývojáři chlubí svými zpomalenými záběry knockoutů, chce se mi křičet, že král je nahý, protože tohle prostě nevypadá dobře. Druhým neduhem jsou pak bizarní lokty při ground and pound, kdy jsou stále k vidění podivné hollywoodské údery z boku hlavy místo krátkých příklepových a „cutting“, které v kleci reálně spatříte.

Samotný boj na zemi se drží tradice, tedy tradice přijít každý díl s novým systémem. Prý už nebude „minihra“ ale vlastně ekvivalent úderů v postoji, nicméně z toho, co jsme mohli vidět, mi to pořád přijde jako určitá forma minihry. Což je zcela v pořádku, protože nasimulovat boj na zemi je pořádný oříšek a jsem pro každou snahu o inovaci!

Dále se prý dočkáme větší role lékařů, kteří se budou moci rozhodnout, že ukončí boj ve chvíli, kdy budeme mít moc otevřené rány. Pak také zásahů rozhodčích, které by měly zaručit trochu víc TKO a méně nerealistických KO, kdy jste museli na zemi každého umlátit do bezvědomí. A prý přijdou na řadu též kola se skóre 10-8 a tedy i remízy. Inu, na to jsem zvědavý.

Celkově zatím z první ukázky působí EA Sports UFC 5 jako titul, který bude spíš trpět tendencí typickou pro EA: Sportovní hry, které „se prostě nějak prodají“, nijak finančně nezahlcovat a spíše nechat menší vývojářské týmy, ať se snaží. Což se projevilo už v updatech loňského ročníku.

Hratelnost zatím nepůsobí dobře, ale pokud se zároveň podaří do hry dostat slíbené novinky, jako je větší interaktivita rozhodčích a detailní simulace zranění a poškození jednotlivých částí těla, můžeme nakonec možná dostat dobrou sportovní simulaci. Uvidíme.

Hra vyjde 27. října na PlayStation 5 a Xbox Series X/S.