Šigeru Mijamoto se už za herního designéra nepovažuje

4. 1. 2024 16:00 | Novinky | autor: Adam Homola

Legendární herní designér a jedna z nesmrtelných ikon celého herního průmyslu, Šigeru Mijamoto, se od designu her a hardwaru přesouvá jinam. V podstatě nejde o nic nového, pro Mijamota jde o dlouhodobý proces, kdy se na designu a detailech jednotlivých her od Nintenda podílí rok od roku méně a teď v rozhovoru pro The Guardian prohlásil, že se už za herního designéra ani nepovažuje.

V poslední době se totiž podílel na externích projektech, jako je zábavní park Super Nintendo World od Universal Studios a nesmírně úspěšný film Super Mario Bros. Mijamoto prý vnímá svou roli jako objevování jedinečných příležitostí pro Nintendo, které přesahují tradiční herní design.

Navzdory tomu Mijomoto pořád nějakým způsobem dohlíží, nebo možná lépe řečeno konzultuje herní projekty, zejména v raných fázích nápadů. Namísto mikromanagementu tak jde spíše o podílení se na obecném směřování her i Nintenda.

Do důchodu se 71letý Mijamoto prý zatím nechystá a v současné době hodně studuje filmové scénáře. Na nečekaný ohromný úspěch filmového Maria se totiž bude navazovat a dříve či později se dvojky prostě nemůžeme nedočkat. Nemluvě o tom, že se chystá i hraná Zelda, na které se bude Mijamoto nemalou měrou podílet.

Japonský gigant se tak chtě nechtě diverzifikuje, ostatně ne nepodobně jako to dělá i Microsoft a Sony. S mobilními hrami už v Nintendu koketovali, ale k nějaké vyložené bombě, která by firmě vydělala tuny peněz a dočkala se několika dalších pokračování, zatím nedošlo. Mezitím se ale Nintendo vrhlo do zmíněných zábavních parků a filmů.

Kulturní záběr společnosti se tak postupně rozšiřuje a bude zajímavé sledovat, kam až tohle zajde a jak na to bude reagovat příští konzole a její tituly. O nástupci populárního Switche se oficiálně zatím neví vůbec nic, ostatně není ani oznámený, ale tak nějak se očekává možná už letos.

Současná role Mijamota v Nintendu tak odráží širší vizi společnosti, která se snaží propojovat tradiční herní design s novými formami zábavy. Nintendo se evoluci naštěstí nebrání a jde trochu jiným směrem než například Microsoft a Sony, kteří ze svých exkluzivních her strhli okovy a snaží se je dostat i na jiné platformy než jen své domovské konzole. Tohle u Nintenda zatím nehrozí a minimálně v případě Switche se jim tradiční přístup ke konzolovým exkluzivitám vyplatil. Jak to bude s novým hardwarem uvidíme snad už letos.