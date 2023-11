Nintendo bude podporovat Switch ještě dlouhé roky, životní cyklus konzolí neuznává

10. 11. 2023 15:00 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Nintendo Switch pomalu dotahuje PlayStation 2 na zlaté příčce nejprodávanější konzole v historii. Ke konci září se hybridního zařízení prodalo přes 133 milionů kusů, PlayStation 2 sedí na prvním místě se 158 miliony. Switch se příští rok přehoupne do osmého roku svého životního cyklu, tedy do doby, který v konzolovém světě běžně znamená podzim života a ústup před nástupcem. Nintendo se ale svého miláčka nevzdá a má pro něj jiné plány.

Zatímco se čím dál častěji objevují spekulace o Switchi 2, Nintendo hodlá původní handheld podporovat ještě dlouhé roky. Vyplývá to z vyjádření ve finančních výsledcích společnosti: „Nintendo Switch započne osmý rok na trhu v březnu 2024. I nadále jej budeme podporovat novými tituly a obsahem. Nebudeme se svazovat tradičním konceptem životního cyklu platforem.“

Ať už bude Switch 2 jakkoliv výkonnější, hry budou zkrátka vycházet na obě konzole, byť třeba na té současné s určitými omezeními nebo většími grafickými kompromisy. V historii Nintenda by ostatně nešlo o žádnou novinku.

Podobně to fungovalo například v době handheldů Nintendo 3DS a New Nintendo 3DS. Nová iterace uzavíratelného zařízení obsahovala výkonnější procesor, více paměti, měla více ovládacích prvků a vylepšené 3D. Exkluzivních titulů pouze pro New 3DS přitom vyšla jen hrstka. Mezi nimi například Xenoblade Chronicles 3D či Fire Emblem Warriors.

Dokázal bych si představit, že by na podobné řešení mohlo dojít i v případě Switche 2. Měli byste zařízení, které rozjede hry ve FullHD nebo 4K v doku při 60 FPS, ale hry budou nadále vycházet i na stařičký původní Switch, kde poběží v nižším rozlišení a snímkování.