Sherlock Holmes: Chapter One na prvních záběrech: vyšetřování, bitky i přestřelky

24. 3. 2021 8:00 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Studiu Frogwares výjimečně nebudeme věnovat pozornost kvůli jeho bojům se zlotřilými vydavateli. Tvůrci nám totiž konečně ukázali, jak bude jejich chystaná (akční?) adventura Sherlock Holmes: Chapter One vypadat v běhu.

Nové video zachycuje ty nejspíš nejdůležitější složky nadcházející detektivky. Co nepřekvapí, jsou prvky spojené se samotným vyšetřováním – vrací se géniova všímavost schopná odhalit ty nejmenší detaily, nemůže chybět myšlenkový palác, kde si dáváte dvě a dvě dohromady a rozmotáváte zápletku, a na moment můžete zahlédnout šatní skříň plnou nejrůznějších obleků pro všechny možné příležitosti.

Na co ale z dosavadních dílů série nejsme tolik zvyklí, je akce, ke které se Frogwares poprvé odhodlali v předchozí hře The Sinking City. A byla to právě akce, která hře zle neslušela. Doufejme, že se tvůrci poučili, ale nemohu se ubránit dojmu, že i Sherlockova střelba ve videu působí toporně a nedýchá z ní ani nadšení, ani uspokojení.

zdroj: Frogwares

Nicméně Sherlock Holmes není žádný zabiják, nemělo by jít vyloženě o střílečku a snad nebude možné vystřílet celé obyvatelstvo středomořského ostrova. Detektiv s pistolí sice umí brilantně zacházet, ale s důvtipem – ustřelí podpěry balkónu a podezřelou osobu pod ním zavalí tříštící se dřevo. Jistě, i tohle by člověka zabilo, ale musíme zkrátka věřit, že to má „Shery“ pořešené.

Trailer nás přesvědčuje o tom, že nebude nouze o pěstní souboje, a pokud bude výsledek alespoň z poloviny tak dobrý, jako Downeyho rvačky z filmového Sherlocka, mohla by to být docela sranda. Sherlock Holmes: Chapter One vyjde letos na PC, PlayStationu 4, PlayStationu 5, Xboxu One a Xboxu Series X/S.