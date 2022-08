Shadow of the Tomb Raider bude zdarma na Epic Games Store

29. 8. 2022 10:35 | Novinky | autor: Pavel Makal

Léto se pomalu chýlí ke konci a pro podstatnou část hráčské obce to mimo jiné znamená výrazné zkrácení času na hraní. První týdny ve škole jsou ale většinou ještě docela milosrdné, a tak třeba vezmete s povděkem aktuální nabídku her zdarma na Epic Games Store.

Návrat do školních škamen 1. září totiž Epic oslaví poskytnutím dosud posledního dílu dobrodružství Lary Croft s názvem Shadow of the Tomb Raider. Hra z roku 2018 vás zavede mezi domorodé kmeny Jižní Ameriky a Lara bude muset vyřešit prastaré tajemství, aby zabránila konci světa.

Shadow of the Tomb Raider si můžete do knihovny přidat od 1. do 8. září a jako obvykle vám bude patřit už napořád. Kromě toho v tomtéž časovém rozmezí Epic nabídne také odpočinkovou explorativní adventuru Submerged: Hidden Depths. Hráči, kteří si oblíbili akční vybíjenou Knockout City, si mohou bezplatně aktivovat DLC Armazillo, které jim odemkne nový kostým s motivem kaidžú pásovce.

Značka Tomb Raider se letos v květnu stala majetkem švédské skupiny Embracer poté, co tento mediální gigant zakoupil studio Eidos Montreal. V nedávné minulosti se objevily úniky informací, podle kterých bude v nové hře Lara o něco starší, a dokonce dostane k ruce skupinu pomocníků. Oficiálně oznámeno ale zatím není vůbec nic.