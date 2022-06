Série Layers of Fear se vrací, nabídne nový obsah a lepší grafiku

9. 6. 2022 23:26 | Novinky | autor: Alžběta Trojanová

Bloober Team nakonec během Summer Game Fest nepřevedl remake Silent Hill 2, o kterém se v kuloráech nějaký ten pátek šušká. Místo toho se vrací ke své hororové sérii Layers of Fear. V jejich novém projektu půjde o kompilaci původních dílů Layers of Fear, DLC Layers of Fear: Inheritance a Layers of Fear 2, to vše ovšem kompletně předělané v Unreal Engine 5 pod názvem Layers of Fears. Autoři navíc tvrdí, že se dočkáme rozšířeného příběhu a hratelnosti.

"Vracíme se k sérii, která je pro nás opravdu výjimečná. A to v nové podobě, která hráčům poskytne skutečně svěží herní zážitek a která vrhne nové světlo na celkový příběh," řekl v tiskové zprávě generální ředitel Bloober Team, Piotr Babieno.

"Přáli jsme hry znovu vytvořit, ale nechtěli jsme, aby šlo o pouhou kolekci dvou remasterovaných her. Vypracovali jsme tak nový přístup, něco, co možná ještě není zřejmé. Ale mohu vám říct, že existuje důvod, proč jsme to nazvali Layers of Fears," zmínil Babieno poněkud krypticky ve svém prohlášení.

Hry bychom se měli dočkat na začátku roku 2023 a to pro PlayStation 5, Xbox Series X a S a PC.