Seriál Zaklínač: Pokrevní pouto vyjde o Vánocích. Trailer nevypadá příliš vábně

5. 12. 2022 14:11 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Uplynulý víkend přinesl kromě prvního plnohodnotného traileru na seriál The Last of Us od HBO i dvouminutovou upoutávku na seriál Zaklínač: Pokrevní pouto (The Witcher: Blood Origin) z produkce Netflixu. Hlavních rolí se v něm ujímají Michelle Yeoh jako Scian, Sophia Brown coby Eile a Laurence O’Fuarain jako Fjall, poněkud překvapivě se v novém spin-offu ale objeví i Joey Batey, který si zopakuje svou roli Marigolda.

Jeho návrat momentálně nedává pražádný smysl, protože děj seriálu nás má vzít více než 1 200 let před události knih (potažmo seriálu), dokonce před konjunkci sfér, do doby, kdy světu vládli elfové a nestvůry se proháněly po jiných dimenzích. Možná to ale má něco společného s obrovskými monolity, které tyhle trhliny mezi světy zřejmě způsobují a objevily se už i v druhé sérii hlavního seriálu Zaklínač. Anebo alespoň s postavou Seanchai (Minnie Driver), kterou Netflix popisuje jako sběratelku starých báchorek, která dokáže cestovat světy i časem.

Kromě zápletky, která jistě vyplodí spoustu paradoxů, z nichž si pravověrní fanoušci a fanynky už teď rvou vlasy z hlav (pokud jim tam po druhé sezóně ještě nějaké zbyly), se bude Pokrevní pouto věnovat trojici nepravděpodobných hrdinů, kteří sestaví svůj tým odpadlíků a hodlají se společně postavit „nezastavitelnému císařství“.

Lhala bych, kdybych tvrdila, že jsem na tenhle prequel zvědavá, protože ve mně trailer zvládl namísto očekávání vyvolat tak akorát několik nevěřícných uchechtnutí. A to zbožňuju Michelle Yeoh! Mohli by ale v Netflixu konečně vyměnit kostyméry, aby alespoň hlavní hrdinky nevypadaly, že si kostým poskládaly pět minut před larpem v mizerně zásobeném sekáči? Proč ten ó-magický-tajemný obelisk vypadá na první pohled jako levná kartonová kulisa? A co to příšerné CGI?

Pokud jste o seriálového Zaklínače měli obavy kvůli informacím o konci Henryho Cavilla v roli Geralta, kterého po třetí sérii nahradí Liam Hemsworth, pak ve vás upoutávka na Pokrevní pouto asi moc nadějí nevzbudí. Alespoň můžeme sledovat svět hořet společně!

Čtyřdílná minisérie Zaklínač: Pokrevní pouto se na Netflixu objeví 25. prosince 2022, třetí série Zaklínače by měla mít premiéru v létě 2023 tamtéž.