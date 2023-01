Seriál Assassin's Creed přišel o hlavního scenáristu

4. 1. 2023 13:35 | Novinky | autor: Jan Slavík

Netflix oznámil práci na hraném akčním seriálu Assassin's Creed již koncem roku 2020. Nebylo by tudíž úplně scestné se domnívat, že už se nyní, o dva a čtvrt roku později, musí tvorba nutně chýlit ke konci, nebo že alespoň zdárně pokračuje.

Obzvlášť, když se vloni slavila dobrá zpráva: K natáčení se přidal Jeb Stuart, scenárista, který napsal třeba Smrtonosnou past či Uprchlíka. Dostal pozici showrunnera, což je hlavní scenárista, který ale zasahuje i do produkce a podobně. Zkrátka šéf tvorby.

Jenže ono to nejspíš nebude až tak horké, protože Stuart dal od projektu zase rychle ruce pryč. Pro magazín Collider k tomu řekl: „Trochu za to mohl přesun vedení z Los Angeles do Londýna, kvůli kterému muselo londýnské studio naneštěstí převzít mou vizi, místo toho, aby si vytvořilo svou vlastní. Takže takhle je to vlastně fér. Jsem si jistý, že seriál bude skvělý, až vyjde. Jenom zkrátka pro obě strany nastal správný čas přesunout se k něčemu jinému.“

Řekněte, napadá vás snad seriál, kterému by dramatické změny vedení uprostřed natáčení neprospěly? Kdo Stuarta na jeho postu nahradí, studio zatím neoznámilo.

Na druhou stranu není úplně fér být vůči herním adaptacím od Netflixu tak kousavý – Arcane, Castlevania i Edgerunners za zhlédnutí rozhodně stojí. S hranými díly je ale všeobecně zkušenost přeci jenom horší (viz Alešův déšť ohně a síry na jistý zaklínačský spin-off), nechme se tedy překvapit, jak to celé nakonec dopadne.

Připomeňme také, že Netflix krom hraného seriálu pracuje i na animované sérii Assassin's Creed, kterou produkuje Adi Shankar, jenž má v portfoliu právě zmiňovanou a velmi povedenou Castlevanii.