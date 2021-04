Šéf vývoje Overwatche Jeff Kaplan opouští Blizzard

21. 4. 2021 10:04 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Jeff Kaplan se zařadí po bok dalších herních veteránů, kteří odešli z Blizzardu. Svůj odchod oznámil včera, ve funkci šéfa vývoje Overwatche 2 ho nahradí Aaron Keller. Ten patří k týmu, který stál u vzniku prvního dílu.

Kaplan v Blizzardu strávil 19 let. Začínal coby tester Warcraftu III: Reign of Chaos, po vydání začal tvořit questy pro World of Warcraft a postupně se vypracoval až na hlavního designéra. V roce 2009 se stal vedoucím projektu Titan, střílečky z pohledu vlastních očí, která byla o pět let později zrušena. Některé prvky z ní ale tým přetransformoval právě v Overwatch.

„Jeff byl skvělým šéfem, mentorem a přítelem a bude mi moc chybět. Měl jsem to štěstí pracovat s ním a ostatními z týmu Overwatche po mnoho let, kdy jsme společně budovali hru, která inspiruje lidi po celém světě, a je mi ctí převzít vůdčí pochodeň,“ napsal Aaron Keller v dopisu komunitě.

Fanoušky také ujistil, že je Overwatch v dobrých rukou a vývoj druhého dílu pokračuje „dobrým tempem“. Nevyjde letos, ale novinky o hře by měly být s blížícím se vydáním o něco častější než doposud.

Kaplan dodal, že jeho uplynulé roky v Blizzardu byly úžasné: „Bylo mi ctí mít příležitost tvořit světy a hrdiny pro tak vášnivé publikum. Chtěl bych moc poděkovat všem v Blizzardu, kdo podporovali naše hry, naše týmy a naše hráče. Ale nejvíc chci poděkovat všem úžasným vývojářům, kteří po této kreativní cestě kráčeli se mnou.“

Kaplan neuvedl, kam povedou jeho příští kroky.