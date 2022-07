Šéf Unity se omlouvá za urážku vývojářů. Myslel to jinak

19. 7. 2022 14:00 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Minulý týden bývalý šéf EA a současný šéf Unity John Riccitiello vyřkl myšlenku, která se zcela nepřekvapivě nesetkala s nadšením veřejnosti: Vývojáři, kteří od začátku nemyslí na monetizaci, jsou prý „zas*aní idioti“. Reagoval tak na některé nesouhlasné hlasy z řad vývojářů, kterým se úplně nezamlouvá akvizice služby ironSource.

Riccitiello na celou situaci navázal na Twitteru, čímž jen přilil olej do ohně: „Clickbait. Zcela mimo kontext. Moc se omlouvám, jestli má slova urazila nějaké vývojáře. Absolutně miluju lidi, kteří dělají hry. Kreativní a tvrdě pracující. #Unity.“

Některým diskutujícím ovšem přišlo, že se Riccitiello vlastně neomlouvá za to, co řekl, ale že to někoho mohlo urazit. A tak si obviněný otevřel prázdný dokument a sepsal mnohem plnější text, v němž uvádí vše na pravou míru. Začíná omluvou za hrubost svých slov a slibuje, že naslouchá a polepší se.

To our friends in the #unity community, I owe you this— pic.twitter.com/llJUL1LwXS — John Riccitiello (@johnriccitiello) July 16, 2022

Důležitý je hlavně čtvrtý bod jeho výpovědi, v němž se dočteme toto: „Co jsem se pokoušel říct a očividně jsem v tom selhal, je, že existují lepší způsoby, jak se vývojáři mohou brzo dostat k tomu, co si hráči myslí o jejich hře. Poučit se ze zpětné vazby. A, budou-li vývojáři chtít, upravit hru na základě zpětné vazby. Mají na výběr naslouchat a jednat, nebo jen naslouchat. Opakuji, obojí jsou validní volby.“

Jinými slovy nešlo v původním vyjádření ani tak o peníze a monetizaci, ale brzký názor hráčů na tyto a jiné systémy.

Šéf Unity pokračuje: „Kdybych lépe volil slova, řekl bych tohle: Snažíme se vývojářům poskytnout nástroje, s jejichž pomocí lépe porozumí, co si jejich hráči myslí, a je pouze na nich, zda na základě zpětně vazby budou, nebo nebudou konat.“

Celou zpověď Riccitiello zakončuje tím, že si přeje, aby onu větu, která oběhla internet, nikdy nevyřkl. A tím už je snad celá tahle kauza za námi.