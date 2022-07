Vývojáři by měli od začátku myslet na monetizaci, jinak jsou to idioti, míní šéf Unity

15. 7. 2022 12:45 | Byznys | autor: Patrik Hajda

Společnost Unity poskytující stejnojmenný herní engine před pár dny oznámila akvizici služby ironSource za víc než 100 miliard korun. IronSource poskytuje vývojářům mobilních aplikací nástroje pro reklamu a monetizaci, což Unity hodlá zakomponovat do svých vlastních služeb.

Unity tím bude prosazovat myšlenku takzvaného live enginu, podle nějž by monetizace měla být implementovaná do vývojového procesu v jeho rané fázi. Chystaná platforma tak tvůrcům umožní predikovat úspěch hry na základě rané zpětné vazby uživatelů z prototypů. To vývojářům pomůže vyladit vztah mezi herní náplní a monetizací.

To se u vývojářů nesetkalo s přílišným nadšením a ozývají se nesouhlasné hlasy. Šéf Unity (dříve šéf EA) John Riccitiello na to má ale jasný názor, který sdílí v rozhovoru pro Pocket Gamer věnovaný mobilním hrám:

„Ferrari a někteří další výrobci špičkových automobilů stále používají hlínu a řezbářské nože. Je to jen velmi malá část herního průmyslu, která takto funguje, a s některými z těchto lidí se hádám nejraději na světě – jsou to ti nejkrásnější a nejčistší, geniální lidé. Zároveň jsou to jedni z největších zas*aných idiotů.“

Riccitiello prý uznává vývojáře, kteří stále jedou podle starého modelu vyvinout hru/dát ji vydavateli/něco vydělat, ale nezná prý žádného vyloženě úspěšného umělce, kterého by nezajímalo, co si hráči myslí. „Zde se tento cyklus zpětné vazby vrací a oni se mohou rozhodnout jej ignorovat. Ale rozhodnout se ji vůbec neznat, to není dobrá volba.“

Riccitiello nám tu vývojáře „hezky“ generalizuje a zjevně mu přijde naprosto nelogické, aby někteří vývojáři dělali své hry prostě z lásky, protože je to baví a chtějí světu předat nějakou myšlenku, a ne na nich primárně vydělat miliony…