Šéf PlayStationu Jim Ryan v nejbližších letech neočekává rozmach virtuální reality

30. 10. 2020 12:50 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Virtuální realita začíná být docela všední záležitostí. Přesto ji ještě nemůžeme označit za vyloženě mainstreamovou, i když Beat Saber jistě nemalou měrou napomohl jejímu rozšíření mezi širší publikum. Podle Jima Ryana, prezidenta a ředitele Sony Interactive Entertainment, potažmo PlayStationu, čas virtuální reality nadejde, ale nebude to v nejbližší době.

Svou vizi budoucnosti vylíčil v rozhovoru s Washington Post (díky Upload VR) následovně: „Myslím, že budoucnost VR je vzdálená víc než jen pár minut. PlayStation věří ve VR, Sony věří ve VR a rozhodně věříme, že kdesi v budoucnosti bude VR představovat důležitou součást zábavního průmyslu. Stane se to letos? Ne. Příští rok? Ne. A stane se to vůbec někdy? Věříme tomu. A jsme velmi vděční za získané zkušenosti z PlayStation VR a těšíme se, kam nás to v budoucnu zavede.“

V tuto chvíli nejsou veřejně známé žádné plány nového headsetu pro virtuální realitu na PlayStation 5. Jediné, co Sony hodlá nabízet, je adaptér zajišťující kompatibilitu současného PS VR z PlayStationu 4 s nadcházející novou generací.

Už jen to může být náznakem dlouhého čekání na potenciální PS VR 2, stejně jako Ryanova vlastní slova o budoucnosti VR, která podle něj rozhodně nenastane v roce 2021. Původní PlayStation VR je na trhu již čtyři roky a za tu dobu se prodalo k letošním lednu na 5 milionů headsetů.

Možná se to zdá jako vysoké číslo, ale znamená to, že pouze každý 22. majitel PlayStationu 4 si pořídil brýle pro virtuální realitu. Uvidíme, zda se Ryanova předpověď naplní, nebo s trhem nějak výrazněji zahýbe třeba už letos nový Oculus Quest 2.