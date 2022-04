Sean Murray naznačuje, že se příští update pro No Man's Sky zaměří na vesmírné piráty

12. 4. 2022 15:05 | Novinky | autor: Pavel Makal

Letos uplyne už šest let od vydání No Man's Sky od studia Hello Games a vzpomínky na extrémně pokažený launch, lži Seana Murrayho a bizarně legrační procedurálně generované tvory na odpudivých pustých planetách postupně vytlačila píle autorů, kteří skrz bezplatné updaty dotlačili svou vysněnou hru do podoby, kterou kdysi slíbili, a patrně i dál.

Dočkali jsme se stavění základen, smysluplné příběhové linie, plnohodnotného multiplayeru, podvodního objevování a celé řady dalších přídavků, v neposlední řadě také podpory VR, updatu pro novou generaci konzolí a cross-play. V současné době vývojáři stabilně doplňují obsah, naposledy třeba robotické společníky.

Co bude dál, zatím nevíme, Hello Games nicméně slibují kontinuální podporu i nadále. Sean Murray zrovna včera na Twitter přidal nenápadný příspěvek obsahující pouze emoji pirátské vlajky. V komunitě příznivců tím nicméně vzbudil poprask, protože obsah orientovaný na vesmírné piráty zní velmi lákavě a některé implikace jdou ještě dál.

‍☠️ — Sean Murray (@NoMansSky) April 11, 2022

Piráti totiž ve hře už figurují ve formě umělou inteligencí ovládaných plavidel, která vás mohou ve vesmíru přepadat, zároveň řada hráčů tyto galaktické psance ráda roleplayuje. Objevily se nápady, že by nový update pro No Man's Sky mohl do hry přinést hratelnost podobnou pirátské kooperativní záležitosti Sea of Thieves, v níž se skupinou přátel ovládáte jednu loď, každý má přiřazeny své povinnosti a společně se vydáváte za dobrodružstvím. Podobné aktivity by v No Man's Sky rozhodně dávaly smysl.

Murray zatím mlčí a detaily si nechává pro sebe, komunita je ale rozhodně ve varu. Bližší představení příštího updatu na sebe snad nenechá dlouho čekat.

zdroj: Archiv