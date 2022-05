Screenshoty i nové drby kolem údajného rebootu Silent Hill kolují internetem

Informace, že se údajně chystá nový Silent Hill, koluje internetem už nějaký ten pátek. Loňské zprávy tvrdily, že by na novém Silentu Hillu měl dělat polský Bloober Team (tedy autoři The Medium a Blair Witch), který má podepsanou smlouvu s Konami.

Podezření navíc nevyvrátil ani CEO firmy, Piotr Babieno, který se nechal slyšet, že studio více než rok pracuje na další hororové IP ve spolupráci se známým herním vydavatelem: „Nemůžu vám říct, kdo to je. Nemůžu vám říct, o jaký projekt jde. Ale jsem si jistý, že až si lidé uvědomí, že na něm pracujeme, budou nadšení."

Novou vlnu drbíků kolem projektu rozvířil o víkendu Twitter. Na ten unikly čtyři screenshoty z údajného projektu ze světa Silent Hill. To, že Konami ihned skočilo po uživateli AestheticGamer aka Dusk Golem, který fotky zveřejnil, trochu napovídá, že by dost možná mohlo jít o skutečné screenshoty. Podle Dusk Golema má jít o snímky z roku 2020 pro projekt, který byl původně naplánovaný na vydání v roce 2021. Covid ovšem změnil plány.

This is the stuff I've heard, and it comes from multiple different sources. Not all of my sources are primary, but everything is mostly lining up. To me, the biggest indicator is the stuff I've seen lines up with Konami doing a big reveal at E3 last year before it pulled out. https://t.co/GzUb3jzrwX