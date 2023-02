Sci-fi RPG The Outer Worlds dostane vylepšenou edici

28. 2. 2023 7:00 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Satirické RPG The Outer Worlds chystá nový obsah pro současnou generaci konzolí, zkrátka nepřijdou ani majitelé verze pro PC. Ultimátní edice Spacer's Choice přinese v úhledném balení všechny datadisky, ale i nová grafická a herní vylepšení. Na humorný oznamovací trailer se můžete podívat výše.

Oceňované RPG od Obsidianu bude tou nejlepší verzí hry, i když se rozhodnete hrát za postavu s absolutně nejhorší povahou. Bude to tak ideální příležitost vyzkoušet si duchovního nástupce Fallout: New Vegas úplně poprvé, nebo si dát celou galaktickou výpravu znova, k ukrácení dlouhé chvíle při čekání na pokračování.

Samozřejmostí patche pro PlayStation 5 a Xbox Series X/S jsou grafická vylepšení. Poznámky sice jen poněkud vágně slibují lepší grafiku, dodatečné animace, lepší výkon a vyšší rozlišení textur, ale podle nových hardwarových požadavků na PC to vypadá, že nepůjde jen o drobné kosmetické rozdíly. Doporučená konfigurace by měla mít alespoň 16 GB paměti a grafickou kartu na úrovni GeForce GTX 1080 Ti nebo Radeon RX 6700 XT. Zatímco původní verzi stačilo 8 GB RAM a GeForce GTX 1060 či Radeon RX 470.

Edice Spacer's Choice zasáhne i do hratelnosti. Například tím, že navýší počet úrovní, kterých můžete dosáhnout. Tím vám tvůrci ještě rozšíří možnosti, jak rozvíjet svou postavu a vytvářet si tím dobrodružství šité na míru. V The Outer Worlds totiž na vašich volbách záleží a příběh se může odvíjet hned několika různými směry. Změn by měl doznat i systém společníků, byť bližší informace Obsidian neposkytl.

Hra bude na konzolích PlayStation 5 využívat přednosti ovladače DualSense s haptickou odezvou a adaptivními triggery.

Aktualizace nicméně nebude zdarma. Pokud vlastníte původní hru a všechna DLC, budete si ji moct pořídit za sníženou cenu. The Outer Worlds: Spacer's Choice Edition vyjde na PC a současnou generaci konzolí 7. března.