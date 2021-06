Humorné sci-fi RPG Outer Worlds se vrací s druhým dílem

13. 6. 2021 21:45 | Novinky | autor: Pavel Makal

Konference Microsoftu a Bethesdy byla skutečně extrémně nabitá a své si v ní našel snad každý. Dočkali jsme se malých i velkých her, ukázek z hraní i příběhových animací a také celé řady upřesněných termínů vydání. Šárce navíc vyšel jeden její tip – došlo k oznámení The Outer Worlds 2.

Kromě vtipné animace ale o hře bohužel nevíme zhola nic, Obsidian sám ostatně v traileru říká, že se na hře teprve začíná pracovat. Příběh halí závoj tajemství, stejně jako třeba byť jen rok, v němž by hra měla vyjít.

zdroj: Xbox

První The Outer Worlds se dají nejlépe popsat jako o trochu svobodomyslnější vesmírná variace na Fallout: New Vegas, taktéž od Obsidian Entertainment. Pokračování by se mělo odehrávat v novém hvězdném systému s novou posádkou, ale kdo ví, jaká designová rozhodnutí vývojáři v průběhu let ještě udělají.

Jisté je, že The Outer Worlds 2 budou hned v den vydání dostupné skrz předplatitelskou službu Xbox Game Pass. V tuto chvíli nevíme, zda se hra podívá i mimo platformy Microsoftu, první díl vyšel také na PlayStationu 4, a (v otřesné podobě) dokonce i na Switchi.