Sci-fi MindsEye od tvůrce GTA vypadá jako hezké vyprávění a mizerná hra

14. 2. 2025 12:00

Vývojář Leslie Benzies se podepsal pod sérii Grand Theft Auto velmi výrazným písmem jako producent, takže má své místo ve videoherních análech zaručené. Po bouřlivém odchodu z Rockstaru, který zahrnoval i hezkou soudní při, zkusil vystřelit ke hvězdám a v roce 2018 založil studio Build a Rocket Boy. Hned s pomocí zahraničních investic začal vyvíjet multiplayerovou platformu Everywhere, která měla fungovat jako rozcestník do nespočtu jiných her. Představte si takový Roblox, kde existuje i nějaká hezčí grafika a ideálně si tam nedávají dostaveníčko teroristé a pedofilové.

Jenže, Everywhere se ocitlo v produkčním pekle, po počátečních testech s hráči se v rámci týmu masivně propouštělo a budoucnost je přinejlepším nejistá. Benzies tedy uzavřel smlouvu s IO Interactive, kteří mu vydají jeho nejnovější hru, která se jmenuje MindsEye a vypadá… rozpačitě. Doslova schizofrenicky, protože v jednom okamžiku působí jako vysokorozpočtový projekt budoucnosti a v druhém máte pocit, že jste se propadli o deset let zpátky.

V MindsEye se bude snoubit důraz na příběhovou složku a tu akční, kdy si dovolím říct, že první jmenovaná vypadá o několik úrovní lépe než ta druhá. Příběh bývalého vojáka Jacoba Diaze vás zavede do fiktivního města Redrock uprostřed pouště, kde se v blízké budoucnosti střetne umělá a lidská inteligence v tradičním boji homo sapiens proti robotům. Samotný Jacob zprvu vyšetřuje, co se vlastně děje s jeho implantovaným čipem, který mu způsobil silnou amnézii. Jenže při pátrání narazí na mnohem větší konspiraci.

Když vidíte příběhové filmečky, MindsEye vypadá skvěle. Vynikající motion capture, dobrá atmosféra, docela lákavá premisa. Když se ale hra přepne do akční složky, už MindsEye nepůsobí tak skvěle. V první řadě, Redstone působí podivně prázdně. Akce samotná pak vyvolává pocit dob, kdy jsme se kryli v Gear of War za vším možným a postavy se hezky „přicucnuly“ k danému krytu. Ježdění v autě a obecně akce ve vozidlech mají být silnou stránkou hry, ale nepůsobí nějak plynule, přirozeně.

Samotná grafika je přitom skvělá, ale ve chvíli, kdy se vše rozhýbe, MindsEye působí, že v každém momentu je něco mimo standard, na jaký jsme si už v roce 2025 zvykli. Působí krkolomně, sekaně… prostě zastarale. Pořád si myslím, že to může být dobré sci-fi drama s akčními sekvencemi, ale rozhodně na mne v tuto chvíli nepůsobí jako něco výjimečného. A datum vydání se blíží, protože MindsEye má vyjít už v létě 2025 na PS5, PC a Xbox Series X/S.

