Ambiciózní virtuální svět Everywhere ukazuje záběry z hraní a láká k vyzkoušení

26. 9. 2023 11:30 | Novinky | autor: Ondřej Partl

Build a Rocket Boy je nezávislé studio založené veterány z Rockstaru, které už několik let pracuje na ambiciózní hře Everywhere. Tvůrci už v minulosti zmínili, že půjde o virtuální simulátor života ve stylu filmu Ready Player One, kde bude pomyslnou ústřední platformou právě obří otevřený svět s epickým příběhem a obsahem, který si vytvoří sami uživatelé. Jde rozhodně o vábnou představu, která se už ale trochu rozplývá.

Z nově uveřejněné ukázky se záběry z prealfa verze totiž titul působí především jako další alternativa pro Roblox nebo Fortnite. Ukazuje výrazně stylizovanou grafiku a některé biomy, které půjde prozkoumat. Krátce se také věnuje různým minihrám, jež lze vytvořit skrze rozlehlý vestavěný editor.

Hráči se budou shlukovat v hlavním městě Utropia, kde na ně čekají interakce s ostatními, upraví si herního avatara nebo si nakoupí či vylepší výbavu. Jakmile se tímto způsobem připraví na dobrodružství, vyrazí do jednoho z herních režimů (klasické zápasy a závody) nebo rovnou do místních portálů, které vedou do neustále rostoucích sdílených světů.

Právě v nich se odehrává většina herního zážitku. Krom rozdílných prostředí tu naleznete i neustále se objevující eventy, za jejichž plnění získáte unikátní poklady. Události se nicméně vyskytují nahodile, což má hráče motivovat k nikdy nekončícímu průzkumu světa.

Jakmile budete mít dost, můžete naskočit do zmíněného editoru, se kterým navrhnete nejenom jednotlivé aktivity, ale rovnou celé světy. Podle tvůrců se jedná o intuitivní nástroj, jenž nevyžaduje znalosti programování. Zajímavé je, že autoři chtějí zabudovat blockchainové řešení, takže by si komunitní tvůrci mohli časem ve hře i vydělávat.

Zábavu si každopádně mají do sytosti užít jak sólisté, tak i větší skupinky hráčů, stejně jako nadšenci do kompetitivního i kooperativního hraní. Sociální aspekt sice tvoří velkou porci zážitku, avšak studio do něj hráče rozhodně nechce nutit.

Pokud se do Everywhere chcete pustit mezi prvními, můžete se přihlásit do chystané uzavřené alfy. Jenom si musíte vytvořit účet na oficiálních stránkách.