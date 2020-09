Sands of Salzaar je čínským skrytým klenotem s prvky Mount & Blade

3. 9. 2020 14:00 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Kdo ví, kolik výtečných her uniká našemu zraku jenom proto, že se nedočkají lokalizace do jazyka, kterému bychom alespoň trochu rozuměli. V Číně postupně vzniká komplexní RPG Sands of Salzaar, které po vstupu do předběžného přístupu na Steamu 3. ledna letošního roku prožilo v Číně prodejní boom a vysloužilo si velice vysoké hodnocení – z téměř 10 000 uživatelských recenzí je 88 % kladných.

Máme tedy pravděpodobně co do činění se skvostem, o němž se však na západě nemluví. A nemluví se o něm proto, že na evropském a americkém kontinentu málokdo rozumí zjednodušené čínštině. Ale nezájem by se brzy mohl proměnit ve fascinaci. Anglická lokalizace je totiž pro tvůrce jednou z priorit a momentálně probíhá její uzavřené beta testování. Ve finální verzi do hry dorazí již 22. září.

A o co vlastně jde? Sands of Salzaar vás vhodí do obrovského otevřeného světa, který se po pádu Staré říše rozdrobil do vlastnictví menších kmenů. Ty se o něj neustále přetahují a zaslepené vlastními sváry úplně přehlédnou temnotu, která kvete ve stínech.

Vedle příběhové linky se před vámi rozprostírá sandbox, který do značné míry připomíná systém z Mount & Blade. Do svých řad totiž můžete najímat nové jednotky a vybudovat si početnou armádu, s níž budete zabírat jeden kousek krajiny za druhým ve všech šesti regionech zdejšího světa.

Hra navíc podporuje komunitní modifikace a podle všeho jich už obsahuje pěknou řádku. Komunita vytváří nové postavy, odemykatelné vlastnosti, ale i celé mapy. A je dobře, že se tento obrovský, úspěšný projekt pořádně představí i našemu kontinentu.