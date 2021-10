Salt and Sacrifice vyjde na PC exkluzivně v Epic Games Store

19. 10. 2021 14:40 | Novinky | autor: Pavel Makal

Oznámení pokračování 2D soulsovky Salt and Sanctuary z roku 2016 by se nadál jen málokdo, ale i přesto jsme se ho letos dočkali. Salt and Sacrifice, jak se nový díl bude jmenovat, si zachovává typickou ručně kreslenou stylizaci, kterou jsou vývojáři ze Ska Studios proslulí už od dob akce The Dishwasher. Základní koncept ale chtějí tentokrát rozšířit množstvím inovací a vylepšeným kooperativním i PvP multiplayerem.

Salt and Sacrifice vyjde na současnou i minulou generaci PlayStationů, ale také na PC. Právě hráčů na osobních počítačích se týká čerstvá zpráva, která se dost možná řadě z nich nebude vůbec líbit. Pokračování série totiž míří exkluzivně na Epic Game Store.

V tuto chvíli není jasné, zda jde v případě Epicu pouze o časovou exkluzivitu. Totéž platí i pro ostatní platformy, původní Salt and Sanctuary se totiž po několika letech objevilo také na Switchi a není důvod předpokládat, že by na tom pokračování mělo být jinak.

Hra v tuto chvíli nemá konkrétní termín vydání, počítat máme pouze s prvním kvartálem příštího roku.