Salt and Sacrifice ukazuje krásné prostředí i drsné nepřátele v záběrech z hraní

21. 6. 2021 11:44 | Novinky | autor: Pavel Makal

Jedním z nečekaných, ale velmi příjemných překvapení letošní E3 je oznámení pokračování 2D soulsovky Salt and Sanctuary z roku 2016. Vývojáři ze Ska Studios připravují svou novinku Salt and Sacrifice na příští rok, kromě traileru už ale stihli vypustit i desetiminutové video přímo z hraní. A je rozhodně nač se dívat.

Ani novinka neztrácí nic z typické stylizace, kterou studio drží už od dob The Dishwasher: Vampire Smile pro Xbox 360. Za ručně kreslenou grafikou se skrývá komplexní RPG s osmičkou hratelných tříd, už nyní víme, že Salt and Sacrifice můžete absolvovat jako Highblade, Paladin, Assassin, Cleric, Dualist, Fighter, Range nebo Sage. Divil bych se, kdyby pokračování neobsahovalo obrovsky rozvětvený strom schopností tak jako první díl, ve videu ale bohužel k vidění není.

Co však vidět je, jsou obří mágové, které bude hlavní hrdina v rámci příběhu lovit, a samozřejmě i další bossové. Salt and Sacrifice přenáší formulku Souls her do 2D, a ačkoliv na první pohled může připomínat skákací plošinovku, budete tady metat kotouly, krýt se štítem a doufat, že vaše vybavení vydrží tvrdé údery mocných nepřátel.

Nový díl nabídne podstatně vylepšený multiplayer, nově i s online složkou, zapojit se můžete do kooperativní frakce Dawnlight Order, případně si zvolit lovení jiných hráčů pod praporem Shrouded Alliance. Salt and Sacrifice by měla vyjít v příštím roce, a to na PC i současnou a minulou generaci PlayStationu.