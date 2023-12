Sága The Day Before konečně rozuzlena. Hra je propadák

11. 12. 2023 9:20 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Ještě loni patřilo zombie survival MMO The Day Before mezi jedny z nejočekávanějších her na Steamu. Po třech odkladech, nicneříkajícím traileru a nařčeních, že dílko studia Fntastic je jen sofistikovaný finanční podvod, si konečně můžeme udělat obrázek, jestli tvůrci naplnili sliby a The Day Before je jednou z nejlepších her letošního roku. Napovíme: Ne, opravdu není. Titul vyšel minulý týden v early accessu, přestože autoři dříve slibovali, že v předběžném přístupu hra nebude.

Pár dní před samotným vydáním ještě studio na sociální sítí X/Twitter nabádalo, aby je hráči a hráčky přestali osočovat z podvodu, protože si od nikoho nikdy nevzali žádné peníze (pokud samozřejmě nepočítáme, že si za hru účtují bezmála 40 eur).

Pokud navštívíte uživatelské recenze The Day Before na Steamu, bude vám jasné, že zákazníci vůbec nejsou spokojeni. Hru hodnotilo pozitivně pouze 20 % z 18 tisíc uživatelů. Na agregátoru Metacritic je situace ještě horší, protože hráčské recenze ukazují pouze 0,4 bodu z 10. Abychom byli fér, tak tady názor vyjádřil velmi malý vzorek lidí – pouhých 17 uživatelů.

„Na žádnou hru jsem neměl nutkání napsat recenzi víc než na tuto. Vydavatel Fntastic prezentoval hru jako MMO v otevřeném světě. No, bohužel realita je jiná. Vytvoříte si postavu a jste vhozeni do světa, přijdete do města a začíná boj o přežití, tedy spíš boj s dropy FPS a bugy. Open world vlastně není open world, ale malé město, ve kterém nemáte přístup skoro do žádné budovy. První pohled je impozantní, ale tím to asi tak končí,“ míní hráč na Steamu s přezdívkou Poky.

Za pravdu mu dává uživatel Inias, který tvrdí, že: „Hra vypadá úplně jinak než v trailerech. Gameplay je příšerný a dokonce ani nejde o open world, jak nám bylo tvrzeno. Je to podvod!“ Lidé se stěžují na absenci boje na blízko, že je na mapě extrémně vzácné na zombíky vůbec narazit a samozřejmě i na technické problémy. Vadí jim také, že hra je jiná, než jak se prezentovala. Místo boje o přežití v detailním městě se spoustou možností a craftingem jde prý o horší looter shooter střihu The Division.

The Day Before zažívá úpadek ani ne týden po vydání. Podle statistik SteamDB hru v den, kdy vyšla, hrálo přes 38 tisíc lidí najednou. Teď k ní denně usedne méně než šestina. Ruské studio Fntastic se sídlem v Singapuru se dušuje, že předběžný přístup bude trvat šest až osm měsíců. Otázkou je, jestli to bude stačit a hlavně, jestli budou mít zájem z The Day Before vůbec udělat hru, jakou původně slibovali.