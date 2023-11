Podezřelý zombie survival The Day Before se opět odkládá

2. 11. 2023 14:30 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Autoři ambiciózního, byť podezřelého zombie MMO The Day Before se po dvou velkých odkladech letos v dubnu dušovali, že hra rozhodně, určitě a na 100 % vyjde 10. listopadu. Přichází nicméně šokující zvrat – titul se teď, zhruba týden od hlášeného vydání, zase odkládá a ještě navíc zamíří nejprve do předběžného přístupu. Studio Fntastic to oznamuje v traileru výše.

Musím uznat, že z videa s názvem „Poslední trailer“ toho z akce vidíme podstatně více než v prvním gameplay traileru z února. Ale celá ukázka působí velmi zvláštně. Počínaje hudbou, která se k temnému postapokalyptickému survivalu vůbec nehodí, přes dabing, který zní jako by jej namluvila AI. The Day Before sice na první pohled vypadá skvěle, ale už dříve si pozorní hráči všimli, že ukázky jsou doslova plné předchystaných assetů a celých pasáží z Unreal Enginu.

Co nám vlastně Fntastic v traileru ukazuje? Že budeme moci v mrtvoláky zdevastovaném světě závodit v autech, že si půjde koupit a vyzdobit vlastní obydlí a že hnacím motorem herní ekonomiky bude směňování lootu za in-game měnu. Na závěr pak jen tak mimochodem zmíní, že hra nevychází 10. listopadu na PC a současnou generaci konzolí, jak bylo původně v plánu.

Hra spouští 7. prosince předběžný přístup pouze pro PC, který by měl trvat 6 až 8 měsíců, ale ruku na srdce, zrovna u tohoto vývojáře to může být hodně orientační číslo. Na konzole se hra podívá až v plné verzi. Za early access zaplatíte 39 dolarů, až bude hra hotová, bude cenovka o deset dolarů vyšší.

Tak snad se v prosinci ukáže, jestli jde skutečně o nejlepší a nejočekávanější hru, podvod, nebo zkrátka „jen“ o průměrný zombie survival.