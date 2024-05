S rebootem Perfect Dark nepočítejte, varuje insider

Reboot kultovní špionážní akční adventury Perfect Dark je v kritickém ohrožení. Hra s drsňáckou agentkou Joannou Dark se za poslední rok údajně nikam neposunula, a to už jsme loni psali, že je vývoj v podstatě na začátku a nedosáhlo se žádného smysluplného pokroku.

S informacemi údajně přímo od zdroje teď přispěchal známý insider Jeff Grubb, který v podcastu Giant Bombcast diskutoval o nedávném zavírání studií Xboxu. „Roky slýchám, že Perfect Dark je na tom špatně, ale teď to zní, že je na tom hodně špatně. Nezní to, že by se od loňského roku vůbec něco změnilo,“ říká novinář.

A zjevně není sám, kdo něco ví. Jeho slova náznakem v diskuzi o stavu studií pod Microsoftem doplňuje editor herního serveru VG247, Alex Donaldson. „Znám šílené příběhy z vývoje Perfect Dark, které jsem nezveřejnil z respektu k týmu, který se tvrdě snaží vytlačit kámen na strmý kopec, ale dochází mi trpělivost,“ uvádí na sociální síti X.

lmao. I have some crazy stories about the development of that game I have not put in print out of respect for a team really trying hard to push a boulder up a steep hill. But my patience is getting thin