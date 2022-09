Perfect Dark nabídne superšpionskou fantazii na pomezí Jasona Bourna a Jamese Bonda

K oznámení rebootu značky Perfect Dark došlo už před dvěma lety, od té doby se ale o tomto želízku v ohni Microsoftu prakticky vůbec nehovoří, snad jen v momentech, kdy se chystá nějaká další herní akce a my hádáme, co by se na ní mohlo objevit.

Ačkoli jsme ze hry neviděli zatím vůbec nic a představení nám poskytlo jen CGI teaser, na aktuálním PAX East se o ní přeci jen zmínil Matt Booty, šéf Xbox Game Studios v Microsoftu. Podle jeho slov bude nové dobrodružství Joanny Dark inspirováno superšpióny, jako je Jason Bourne nebo James Bond. Vývojáři chtějí dát hráčům nevšední nástroje, které v nich vzbudí pocit elitních agentů.

Vývojáři z The Initiative s rebootem údajně nakládají velmi citlivě a opatrně. Některé aspekty předchozích dílů prý nezestárly dobře a hráči si zaslouží modernější pojetí. Bohužel ovšem stále nevíme, jak dlouho budeme na nový Perfect Dark ještě čekat, hra se zapojila do rostoucího počtu exkluzivit od Microsoftu, jejichž termín vydání je na hony vzdálený. Totéž ostatně platí o znovuzrození série Fable nebo o Senua's Saga: Hellblade II.

Matt Booty describes rebooting Perfect Dark for the modern day as "Very Carefully".



He also describles the game as a cross between a Bourne Identity and James Bond. pic.twitter.com/z6lk4OJSZU