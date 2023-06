Vývoj rebootu Perfect Dark má před sebou stále dlouhou cestu

27. 6. 2023 14:34 | Novinky | autor: Ondřej Partl

Restart špionážní akce Perfect Dark byl s velkou pompou oznámený v roce 2020. Návrat rusovlasé Joanny Dark dostalo do rukou nově vzniklé studio The Initiative, které mělo přinést superšpiónskou fantazii, inspirovanou Jamesem Bondem nebo Mission: Impossible. Vývoj se ale postupně setkal s několika překážkami, kdy podle zdrojů webu IGN došlo za celou jeho dobu k jen „malému smysluplnému pokroku“ a proto se stále nachází teprve v počátečních fázích.

Hlavním viníkem je samozřejmě již zmíněná série několika nepříjemností. The Initiative na hře pracuje již od svého založení v roce 2018. O rok později byl k vývoji připojený externí tým Certain Affinity (chystaný multiplayer pro Halo Infinite), jenž měl s projektem pomoci. Nicméně oba tvůrčí týmy si příliš nesedly a vývoj víceméně stagnoval na bodu, kdy se diskutovalo o samotném konceptu hry.

Rozdílné pohledy vedly k tomu, že se týmy nedokázaly dohodnout na jasné vizi, což neuvěřitelně prodlužovalo vývoj. Mělo se tak vytvořit hned několik pracovních verzí, které ale zamířily do koše, což vedlo ke zvětšující se frustraci zaměstnanců. Tvůrci z The Initiative navíc hledali spíše nějakého kreativního „parťáka“, což jim lidé ze Certain Affinity příliš nenabídli, jelikož byli zvyklí pracovat podle jasných instrukcí.

Nakonec se jim sice povedlo dát dohromady funkční prototyp, ale ten příliš mnoho věcí nezachránil. Proto v roce 2021 došlo ke zrušení spolupráce. Nicméně nespokojenost zaměstnanců narůstala, takže z The Initiative začali postupně odcházet různí klíčoví lidé.

Situace se měla zlepšit ve chvíli, kdy se ke hře jako podpůrný celek dostalo Crystal Dynamics. Zde už spolupráce fungovala o trochu lépe, možná i kvůli tomu, že The Initiative založil veterán z Crystal Dynamics – Darell Gallagher. Ovšem materiál, který se k nim dostal, byl víceméně bordel, kvůli kterému se v roce 2022 vývoj v podstatě kompletně restartoval na Unreal Enginu 5.

Jenomže odchody zaměstnanců z The Initiative, včetně vedoucího hry Dana Neuburgera, byly pro studio stále problémem, kvůli čemuž se Crystal Dynamics postupně čím dál více dostávalo do vůdčí role. Skutečnost, která mezi celky vyvolala neshody. Ostatně zdroje uvádí, že v aktuální formě považují Perfect Dark spíše za dílo Crystal Dynamics než The Initiative. Podle Matta Bootyho, šéfa Xbox Games Studios, měly být ale tyto komplikace víceméně vyřešené, kdy se obě studia měla už úspěšně spojit do jednoho celku s přezdívkou „Team Perfect Dark“.

Nicméně dobrou zprávou je, že vývoj se konečně začíná pohybovat dopředu. Zároveň si hra má stále uchovávat svého špionážního ducha s důrazem na různou speciální výbavu a zaměřením na příběh. Avšak projekt se stále nachází ve fázi preprodukce, což znamená, že světlo světa nespatří ještě minimálně dva až tři roky. Týmy si zároveň pohrávají s myšlenkou epizodického formátu, ale nic zatím není přímo dané. Každopádně snad tento příběh bude mít nakonec šťastný konec.