S launchem PlayStationu 5 dnes vychází i pěkná řada zajímavých her

12. 11. 2020 16:08 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Ano, ano, já vím. V Česku začnou obchody do vašich domovů PlayStation 5 rozesílat až za týden, ale to neznamená, že si mezitím některé z jeho launchovek nemůžete zahrát i na jiných platformách. Dáte přednost novému Spider-Manovi, dobrodružství s orlem, anebo si chcete radši zatancovat? Podívejte se na osmičku nových titulů, které vycházejí nejen na nový PlayStation.

Akční adventura na tropickém ostrově má premisu, s níž by souhlasila minimálně Kateřina Cajthamlová: Jste to, co jíte. V tomto případě se tedy stanete hmyzím základem, který loví nejrůznější svačinky a postupně se z brouka stává podivnou kombinací chutí, nad kterou by zaplesala nejedna těhotná žena. Je libo jahody s párkem v rohlíku a sýrovou polevou? Bugsnax každopádně dostanou všichni předplatitelé služby PlayStation Plus mezi 19. listopadem až lednem, ale pouze ve verzi pro PS5.

zdroj: Young Horses

Původní Demon’s Souls byly exkluzivitou pro PlayStation 3, v případě remaku od Bluepoint Games se exkluzivita vztahuje na novou generaci konzole od Sony. Obsahově se předělávka nebude příliš lišit od originálu, tvůrci kupříkladu pouze mírně rozšířili možnosti vybavení. I v případě úplně nové hry pro úplně novou konzoli si ale budete muset vybrat mezi výkonem, tedy počtem snímků za sekundu, a vyšším rozlišením. Můžete ovšem aspoň zapomenout na dlouhé načítací obrazovky.

zdroj: Sony

The Pathless je další akční adventurou od tvůrců nádherného podvodního Abzû, studia Giant Squid. Tentokrát si zahrajete za postavu lovkyně, která musí najít způsob, jak sejmout kletbu ze svého domovského ostrova. Na cestě ji doprovází orel, na němž může i létat. Ve hře se musíte obejít bez minimapy, a spoléhat se tak máte primárně na svůj orientační smysl a vlastní zvědavost. Mimo dvou generací PlayStationu vychází The Pathless také na PC na Epic Games Store s roční exkluzivitou a v rámci předplatného Apple Arcade i na iOS.

zdroj: Sony

Studio Gearbox, které Godfall vyvíjí, ho žánrově zařazuje mezi looter-slashery. Těžko říct, kolik dalších her mu v jeho škatulce dělá společnost, každopádně tady zřejmě budete hodně sekat a hodně sbírat výbavu. Bohužel to vypadá jako poněkud generické fantasy bez vlastní identity, ale kdo ví, třeba bude sekání démonů a rytířů nadmíru zábavné. V případě konzolové exkluzivity jde o časově omezenou záležitost, na Xbox Series X|S by mohl Godfall dorazit v květnu.

zdroj: Gearbox

Původní Spider-Man je jednou z nejoblíbenějších exkluzivit uplynulé generace a Sony se rozhodla s pokračováním s Milesem Moralesem v hlavní roli uvést generaci následující. Jeho pavoučí muž řeší jiné problémy, nosí jiné obleky a používá jiné schopnosti, ale zdravý základ v podobě svobodného pavučinového pohybu mu zůstal. Insomniac se v případě původního Spider-Mana z loňského roku rozhodl nevydat cestou bezplatného next-gen upgradu, remaster pro PlayStation 5 si tak musíte pořídit v rámci dražších edic hry Spider-Man: Miles Morales.

zdroj: Sony

Pletený mužíček Sackboy je maskotem PlayStationu už od jeho třetí generace, odkdy provází skákačkovou sérií LittleBigPlanet. S launchem nové konzole tahle značka nedostává plnohodnotné pokračování, Sackboy: A Big Adventure je spíš jejím spin-offem. Zlý Vex unesl Sackboyovy hadrové kamarády a on se musí prohopsat k jejich záchraně. Počítat můžete i s kooperací dvou až čtyř hráčů.

zdroj: Sony

Taneční série Just Dance přináší radost, smích a rytmus do vašich obýváků už 11 let. S Just Dance 2021 můžete svůj repertoár rozšířit o víc než 40 nových skladeb a letošní ročník poprvé nevyjde na Wii, kde se ho každoročně prodávalo nejvíc kusů – Nintendo totiž odmítá certifikovat hry pro svou starou konzoli. Verze pro PlayStation 5 a Xbox Series X|S pak Ubisoft vyšle do světa za necelé dva týdny, vyjdou se zpožděním 24. listopadu.

zdroj: Ubisoft