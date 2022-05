Rytíři v době střelného prachu? Do Age of Empires III míří Italové a Malťané

16. 5. 2022 14:40 | Novinky | autor: Václav Pecháček

Stejně jako se postupně rozrůstá legendární druhý díl (například do Indie nebo do Polska a Čech), svoje pravidelné dávky nového obsahu dostává i strategie Age of Empires III: Definitive Edition. Koloniální třetí díl, který se ve svých začátcích soustředil pouze na dobývání Nového světa, se už nějakou dobu dívá i do jiných světových končin, což dokazuje i nové DLC Knights of the Mediterranean. To do hry přidá dva nové národy: Italy a Malťany.

zdroj: Microsoft

26. května tedy můžete zaplatit 10 eur a vydat se dominovat Středomoří. Pokud si pro to vyberete Italy, čeká vás zajímavé rozhodování: Posunete svou říši směrem k merkantilistické republice ve stylu Benátek, nebo se přimknete k papeži a zlomíte nepřátelský odpor pomocí Švýcarské gardy a těžké jízdy?

Italové jsou vynikající budovatelé, umí dokonce svoje stavby konstruovat zcela zdarma, byť to je pomalejší způsob, než kdyby si připlatili. A vynikají i unikátními vojenskými jednotkami, například slavnými pavézníky s kušemi. Těm můžete upravovat taktický postoj, aby se buď pečlivě kryli za svými obřími štíty, nebo salvu za salvou rozdávali co největší poškození.

zdroj: Foto: Microsoft

Špitálničtí Maltézští rytíři fungují maličko jinak. Nesoustředí se na agresivní budování ekonomických statků, ale na staré rytířské ideály – mocné hrady a zářivou zbroj. Nejdřív nechají nepřítele, ať se rozbije o jejich vynikající opevnění podpořené stacionárními děly a pak, když už je oslabený a unavený, vyrazí na zteč v plátovém brnění.

Ano, tihle chlapíci milují svoje dávné tradice, ale to neznamená, že by byli ustrnulí v minulosti – jinak by nemohli stovky let vládnout jednomu ze strategicky nejdůležitějších ostrovů v celém Středomoří. Malťané kromě mečů a kopí používají taky plamenomety, a pokud je opustí bitevní štěstí, můžou ustoupit a v pravou chvíli vyhodit do vzduchu svůj vlastní muniční sklad. Běda každému nepříteli, který stojí poblíž.

zdroj: Foto: Microsoft

Kromě dvou národů dorazí ještě úplně nový herní mód Tycoon, kde je co nejvíc upozaděna role vojenství a jde především o vaše ekonomické nadání, plus možnost v multiplayeru přehazovat svoje diplomatické postoje ke spoluhráčům a protihráčům. Vynikající na vrážení dýk do nepřipravených zad!

Age of Empires III: Definitive Edition v novém rozšíření experimentuje ještě s jednou novinkou – historickými mapami, z nichž každá má svůj vlastní unikátní cíl, který je nutné splnit. Navíc jsou založené na skutečných dějinných událostech, jako jsou třeba napoleonské války, rusko-turecké války nebo třicetiletá válka. To zní natolik zajímavě, že bych rád něco podobného viděl i ve své milované dvojce.