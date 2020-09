„Ruští Commandos“ Partisans 1941 dorazí již za měsíc

18. 9. 2020 16:40 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Kdo by neměl radost, že se realtimové strategie ve stylu Commandos vracejí. Nejen plnohodnotný nový díl (a otřesný remaster) této nezapomenutelné značky, ale i jím inspirované Shadow Tactics, třetí Desperados, chystaná Stone of Madness a brzy konečně také Partisans 1941 od ruského studia Alter Games.

Jak už název napovídá, vrátíte se do druhé světové války, konkrétně na východní frontu, kde coby voják Rudé armády Alexey Zorin prchnete z nacistického internačního tábora, abyste posléze založili hnutí odboje a vystrnadili lokální okupanty.

S hrstkou dobrovolníků postupně rekrutovaných do vašich řad budete vyrážet na malé i velké mise s cílem sabotovat německé operace a připravovat je o jejich zásobování. Čeká vás nenápadné plížení, pozorování nepřátel a hledání příležitostí pro nejefektivnější útok ze zálohy.

Partisans 1941 dorazí na Steam již 14. října a do 21. září probíhá uzavřená beta, do které se můžete hlásit zde. Pokud nebudete mít štěstí a hru si předem nevyzkoušíte, můžete se začíst do našich dojmů z června.