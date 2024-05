RPG Werewolf: The Apocalypse – Purgatory sleduje uprchlou Afghánku v drsném světě vlkodlaků

28. 5. 2024 7:30 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Studio Different Tales se před čtyřmi lety vytasilo s velice zajímavou textovou adventurou Werewolf: The Apocalypse – Heart of the Forest, která vynikala svéráznými ilustracemi, temným světem Apokalypsy a příběhem postaveným na vašich rozhodnutích.

Od nás sice dostala jen šestku, ale hráčům se spíš líbila a může se na Steamu pochlubit velmi kladným hodnocením, na které bude chtít navázat pokračování Werewolf: The Apocalypse – Purgatory.

zdroj: Different Tales

Na první pohled si jsou obě hry velice podobné. Opět vás čeká gamebookový styl plný čtení a rozhodnutí, která budou formovat příběh a jeho dvě různé linie. I tentokrát budete pracovat s mírou vlastního vzteku, vůle a zdraví, ke kterým se tentokrát přidá i takzvané harano, tedy psychický stav sužující vlkodlaky ve světě pohlcovaným zkázonosným Wyrmem (za nějž může neomalený přístup lidstva k životnímu prostředí).

Sami totiž hrajete za garou, tedy vlkodlačici Samiru Rahmani, která uprchla z Afghánistánu do Polska, což jsou dvě lokace, v nichž se hra odehrává. Budete řešit její vnitřní boj i vnější vlivy, odhalovat pravdu za jistou vraždou i vnitřní vztahy jedné skupiny vlkodlaků.

Hra je plná prvků ze stolního RPG, které je ostatně její předlohou a nechybí tu možnost přeměnit se do celkem pěti různých forem, s jejichž pomocí zastrašíte či vyloženě zneškodníte kohokoliv, kdo se vám odváží postavit.

Můžete být homid, tedy běžný člověk; glabro, což je o poznání silnější lidská forma; lupus neboli vlk; hispo, tedy mnohem větší a děsivější vlk; a samozřejmě také crinos, tedy samotný vrcholný vlkodlak.

Werewolf: The Apocalypse – Purgatory vyjde ve třetím čtvrtletí letošního roku na počítačích, ale už teď můžete zamířit na Steam a vyzkoušet si tam demoverzi.